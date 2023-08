Incendies au Canada : une saison des feux historique, 13,9 millions d'hectares ont déjà brûlé

13,9 millions d'hectares ont brûlé depuis le début de l'année au Canada. Le pays fait actuellement face à une saison d'incendies historique. Au Nord-Ouest, les habitants de Yellowknife étaient appelés à quitter la ville avant ce vendredi 18 août à la mi-journée, face à la menace des flammes.

[Mis à jour le 18 août 2023 à 14h30] 1 050 : il s'agit du nombre vertigineux de feux qui étaient encore actifs au Canada, à la date du 17 août 2023, d'après le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC). Le pays est en effet confronté à une vague d'incendies sans précédent dans son histoire, qui a débuté en mai dans la province de l'Alberta, située dans l'ouest du pays. Parmi ces 1 050 feux actifs, 671 étaient hors de contrôle, 160 étaient contenus et 219 étaient maîtrisés. Au total, 13,9 millions d'hectares ont brûlé depuis le début de l'année, toujours selon le CIFFC. C'est plus que la superficie de la Grèce, qui est de près de 13,2 millions d'hectares.

Près de 168 000 personnes ont été contraintes d'évacuer depuis les premières flammes, indique Le Parisien. Mercredi soir, les 20 000 habitants de Yellowknife, la capitale des Territoires du Nord-Ouest, ont reçu l'ordre d'évacuer la ville. "La ville ne fait pas face à un danger immédiat (…) mais, sans pluie, il se peut que le brasier gagne les environs de la ville ce week-end", a prévenu Shane Thompson, ministre de l'Environnement de ce territoire fédéral, appelant les habitants à partir de la ville avant ce vendredi midi. Des propos rapportés par Le Monde. Selon CIFFC, 236 feux étaient encore actifs dans les Territoires du Nord-Ouest, à la date du 17 août.

Le 11 août dernier, Michael Norton, directeur général du Service canadien des forêts, a prévenu que le risque d'incendie devrait être "supérieur à la normale" jusqu'au mois de septembre, rapporte Libération. Si les feux de forêt sont communs au Canada durant la saison estivale, leur ampleur cette année est exceptionnelle. Ainsi, le gouvernement fédéral a d'ores et déjà affirmé que le pays connaît actuellement la pire saison d'incendies "jamais enregistrée", indique Ouest-France.

C'est au début du mois de mai dernier que les premiers incendies d'ampleur se sont déclarés au Canada, dans la province de l'Alberta située à l'ouest du pays, comme le rappelle Le Parisien. Fin mai, c'est la Nouvelle-Ecosse, à l'est du pays, qui a été à son tour frappée par les flammes. Au début du mois de juin, la province de la Colombie-Britannique, située au nord-ouest du Canada, a elle aussi été touchée par les incendies. D'autres feux d'ampleur se sont également déclarés à l'est du pays en juillet, au Québec. En cette mi-août, c'est au tour des Territoires du Nord-Ouest de faire face au fléau des flammes, comme indiqué plus haut dans cet article.

Si la saison des feux de forêt commence habituellement au mois de mai dans le pays, comme le rapporte Le Parisien, ils ont été favorisés cette année par une sécheresse importante qui frappe le Canada depuis le début de l'année, mais aussi par des températures élevées. En raison de sa situation géographique, le pays se réchauffe plus rapidement que le reste du monde. Un rapport d'Environnement Canada publié en 2019 affirme ainsi que le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète, indique Le Figaro.

Le Canada fait face depuis plusieurs années à des événements météorologiques extrêmes comme ces feux d'ampleur, rappelle franceinfo. Le changement climatique amplifie leur intensité et leur fréquence. Dans une sorte de cercle vicieux, les feux de forêt qui touchent actuellement le pays ont engendré des émissions de dioxyde de carbone record, ce qui ne fait qu'aggraver le changement climatique. "Nos estimations préliminaires indiquent que les émissions de la saison en cours ont dépassé le milliard de tonnes de dioxyde de carbone équivalent", a ainsi indiqué Michael Norton, directeur général du Service canadien des forêts, le 11 août dernier, rapporte Libération.

Dans les prochaines années, le gouvernement canadien estime même que "la superficie dévastée par les feux de forêt devrait doubler d'ici 2050 à cause des changements climatiques." En réponse, le pays a lancé la mission "GardeFeu" : un système satellitaire pour surveiller ses forêts. Mais l'Agence spatiale canadienne ne prévoit sa mise en service qu'en 2029. Un laps de temps important à l'heure où les feux menacent de plus en plus.

Les sapeurs-pompiers canadiens peinent à lutter face à l'ampleur de la saison des feux dans le pays cette année, faisant face à une pénurie de main-d'œuvre, comme le rappelle Le Parisien. Le quotidien francilien indique que près de 5 000 pompiers d'autres pays ont été envoyés pour leur venir en aide depuis les premiers incendies en mai dernier, et que les forces armées canadiennes ont également été appelées en renfort. L'Australie et les Etats-Unis font notamment partie des pays qui ont envoyé des équipes de pompiers au Canada, tout comme la France.

Parmi les solutions possibles pour répondre au fléau des feux de forêt, un débat existe au Canada sur la possibilité de miser sur des arbres moins inflammables pour remplacer les conifères qui caractérisent les forêts canadiennes. Certaines provinces se montrent également ouvertes au retour d'une technique des autochtones pratiquée depuis des millénaires : le brûlage dirigé. Il s'agit d'"éviter la formation d'un lit de végétaux qui pourrait servir de combustible à un éventuel incendie" en brûlant la végétation la plus combustible et le bois mort avant la saison estivale, selon le service départemental d'incendie et de secours du Var.