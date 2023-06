Hymne de l'Algérie : quel est ce couplet anti-France réintroduit dans les paroles ?

Dans un climat de tensions ravivées depuis le début de l'année entre Paris et Alger, un décret présidentiel publié au Journal officiel a élargi la liste des circonstances lors desquelles un passage anti-France de l'hymne algérien peut être chanté.

Depuis quelques jours, l'information tourne dans l'Hexagone : l'Algérie aurait rétablit un ancien couplet de son hymne national. Problème, celui-ci serait anti-France. Qu'en est-il concrètement ? Que sait-on de ce fameux couplet ? Si en France l'information ne fait parler d'elle que maintenant, le changement remonte à près d'un mois déjà. En effet, le 21 mai 2023, un décret présidentiel paru au Journal officiel (JO) algérien a modifié "les circonstances et les conditions d'interprétation, intégrale ou partielle, de l'hymne national ainsi que les partitions musicales, complète et réduite, interprétées lors de cérémonies officielles", indique le JO.

Un événement qui survient alors que les relations entre Paris et Alger se sont dernièrement tendues. Depuis le début de l'année 2023, l'entente cordiale n'est en effet plus vraiment d'actualité entre les deux pays au passé commun chargé. Cette nouvelle période de crise a débuté en février dernier, lorsque la France a participé à l'exfiltration, depuis la Tunisie et vers l'Hexagone, de l'opposante algérienne Amira Bouraoui, qui se trouvait alors sous le coup d'une condamnation en Algérie. À la suite de cet événement, Alger a choisit d'arrêter de délivrer les laissez-passer consulaires à la France. Des documents dont Paris a besoin pour procéder à l'expulsion de clandestins jugés "indésirables".

Si l'ensemble du texte ne manque pas de véhémence, ni de paroles crues qui peuvent aisément rivaliser avec la promesse de sang impur de la Marseillaise, le troisième couplet de l'hymne algérien, intitulé Kassaman, nomme clairement l'ennemi, à savoir la France. Les paroles du couplet qui pose question sont les suivantes : "Ô France ! Le temps des palabres est révolu. Nous l'avons clos comme on ferme un livre. Ô France ! Voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Prépare-toi ! Voici notre réponse. Le verdict, notre révolution le rendra. Car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Soyez-en témoin !" Des paroles qui laissent peu de place à l'interprétation.

Si l'on parle de réintroduction du couplet anti-France dans l'hymne algérien, celui-ci n'a jamais vraiment été supprimé. Écrit par le militant indépendantiste Moufdi Zakaria en 1955, puis adopté en tant qu'hymne national en 1963, le texte a régulièrement fait débat après la mort de l'ancien président algérien Houari Boumédiène. Un compromis avait, semble-t-il, toutefois été trouvé en 1986. Depuis lors, l'hymne n'était chanté dans son intégralité uniquement lors des congrès du FLN ou à l'occasion de l'investiture du président de la République, le troisième couplet polémique n'étant donc quasiment plus présent dans la vie publique. Depuis le 21 mai dernier, le revoici inscrit au protocole de toutes les cérémonies officielles.