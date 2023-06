Rébellion de Wagner en Russie : Prigojine appelle à reculer ! Le point sur la situation

Après une journée de tensions et d'appels à marcher sur Moscou, le chef de file du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, a annoncé samedi soir avoir ordonné à ses troupes de faire demi-tour, afin d'"éviter une effusion de sang". Retour en 4 questions sur une journée de confusion en Russie.

Les troupes du groupe armé Wagner vont-elles vraiment faire demi-tour et renoncer à entrer dans Moscou ? Après une journée entière de tensions et d'incertitudes sur la situation en Russie, le revirement inattendu du chef du groupe armé, Evguéni Prijogine, est intervenu peu avant 20 heures ce samedi 24 juin.

Dans un nouveau message posté sur Télégram ce samedi 24 juin en début de soirée, le chef du groupe armé, Evguéni Prigojine, a assuré avoir accepté une offre de médiation du président biélorusse Alexandre Loukachenko et demandé à ses troupes de rentrer dans leurs camps. Evguéni Prigojine assure avoir obtenu des "garanties pour la sécurité de ses hommes", avant de "mettre fin aux mouvements des hommes armés de Wagner sur le territoire russe et de prendre d'autres mesures pour désamorcer les tensions".

Pourquoi les troupes de Wagner étaient-elles entrées en Russie ?

Evgueni Prigojine avait pris la parole dans la nuit du vendredi 23 juin au samedi 24 juin. Le chef de file de Wagner a multiplié les messages agressifs sur son compte Telegram en même temps que les accusations contre les chefs de l'armée russe, dont le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et l'influent général Sergueï Sourovikine.

Prigojine a assuré dans ses nombreux messages que Moscou avait tué certains de ses militaires par des frappes sur les camps de Wagner. Les dirigeants militaires russes ont nié toute responsabilité mais le chef du groupe paramilitaire a déclaré, au coeur de ses messages, que certains leaders de l'armée russe devaient être arrêtés, avant d'affirmer qu'il irait "jusqu'au bout". Il a ensuite mis ses menaces à éxecution en invitant ses troupes à entrer sur le sol russe avec l'objectif inavoué de renverser le commandement militaire russe.

En quelques heures, les troupes de Wagner, engagées en Ukraine depuis plusieurs mois, ont fait volte-face et dirigé leurs véhicules vers Rostov sur le Don, importante métropole et noeud stratégique de l'armée russe avant que des convois soient vus plus au nord et en direction de la capitale russe. "Ce n'est pas un coup d'Etat militaire, c'est la justice qui est en marche. Nos actions ne gênent en rien les troupes [engagées dans la guerre en Ukraine]", a-t-il assuré dans une déclaration en début de journée.

En plus des prétendues pertes imputées à Moscou, Prigojine a reproché à ces mêmes généraux à de multiples reprises ces derniers mois de ne pas avoir suffisamment procuré d'équipements militaires à Wagner, blâmant aussi les dirigeants d'avoir retardé, à maintes reprises, les opérations en cours en Ukraine.

Où ont avancé les troupes de Wagner en Russie ?

Avant d'appeler ses hommes à reculer pour "éviter un bain de sang", Evgueni Prigojine avait assuré plus tôt dans la journée avoir pris le contrôle de plusieurs sites militaires russes. En plus de Rostov sur le Don, les hommes de Wagner ont été aperçus dans les régions de Voronej et de Lipetsk. Leur présence attestée par les autorités locales à Lipetsk, située à 400 kilomètres de Moscou environ, montraient samedi en milieu d'après-midi que les paramilitaires progressaient vers la capitale. Dans sa déclaration en début de soirée appelant ses troupes à reculer, Evgueni Prigojine a assuré que ses troupes avaient avancé jusqu'à 200 kilomètres de la capitale.

Quelle est la situation à Moscou ?

Le maire de la ville, Sergueï Sobianine, semblait s'étre préparé à toutes éventualités. Il annonçait, ce samedi après-midi, que la journée de lundi serait fériée. Une décision prise "afin de minimiser les risques". Sur Twitter, il a également appelé durant la journée les Moscovites à "limiter autant que possible" leurs déplacements dans la ville. D'après Le Monde, l'armée aurait quadrillé Moscou, contrôlant toutes les entrées dans la ville et l'axe reliant Rostov-sur-le-Don à Moscou a été bloqué par les autorités russes. Un signal qui a finalement conduit Evguéni Prigojine à renoncer ?

Qu'a déclaré Vladimir Poutine ? Quelle est la réaction de l'armée russe ?

Cette escalade a entraîné de fortes réactions des autorités russes. Dès le début de journée, le parquet russe a annoncé l'ouverture d'une enquête contre Evgueni Prigojine, pour "mutinerie armée" alors que le général Sergueï Sourovikine a appelé les troupes de Wagner à rentrer dans leurs casernes, le FSB les encourageant même à arrêter Prigojine. Puis, c'est Vladimir Poutine lui-même qui s'est exprimé, évoquant une "trahison" dans une déclaration télévisée. "C'est la trahison de notre peuple, de nos combattants qui se battent sur le front. C'est un coup de poignard dans le dos de notre peuple, de notre pays", a déclaré le président russe avant de promettre une "réponse implacable" contre une "provocation". Qu'en sera-t-il à présent que les troupes de Wagner annoncent reculer et quel sera l'avenir d'Evguéni Prijogine et du groupe Wagner ? Quel sera l'impact de cet événement et de ses soubresauts sur la guerre en Ukraine ? Autant de questions au terme d'une journée de confusions et de tensions en Russie...