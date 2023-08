Cette ville européenne a été élue une fois de plus comme la ville la plus agréable à vivre au monde et elle n'est pas dans le Sud

Quatre des dix villes les plus agréables à vivre au monde sont situées en Europe. Mais pas une seule n'est en Europe du Sud. Découvrez le classement.

Avez-vous déjà visité une ville et quitté celle-ci avec une telle impression positive que vous avez immédiatement cherché des annonces immobilières et des offres d'emploi en rentrant chez vous ? Quiconque a visité l'une des dix meilleures villes de l'Indice de "Vivabilité Globale" (Global Liveability) de The Economist peut probablement comprendre. Les classements de 2023 offrent un aperçu des endroits où il est préférable de vivre cette année et incluent des villes de tous les continents.

Comment les meilleures villes sont-elles choisies? Le score global, sur 100, est déterminé en examinant de nombreux facteurs, tels que la qualité des soins de santé, de l'éducation, de la scène culturelle, de l'infrastructure, etc. Beaucoup des 173 villes étudiées dans le rapport ont vu leurs scores augmenter après la levée des dernières restrictions liées à la COVID-19. En fait, le score moyen de l'indice pour toutes les villes (sauf Kiev) est désormais de 76,2 sur 100, contre 73,2 l'année précédente, le score le plus élevé en 15 ans pour la liste originale des 140 villes.

Malgré une amélioration pour la majorité des villes après la pandémie, un changement notable dans le rapport de cette année par rapport à 2022 est le déclassement de nombreuses villes européennes. Ceci est en partie dû à la chute des scores de stabilité, certaines villes ressentant les effets de la guerre en Ukraine. Francfort et Amsterdam ont quitté le top 10, occupant précédemment les 7ème et 9ème places en 2022.

Les villes du Royaume-Uni comptent parmi les villes européennes ayant connu les baisses les plus marquées. Édimbourg, qui avait atteint le top 50 pour la première fois l'année dernière à la 35ème place, est tombée à la 58ème en 2023. De même, Londres (34ème en 2022) et Manchester (32ème l'année dernière) ont tous deux enregistré de mauvais scores cette année, perdant respectivement 12 et 16 places. En France, Lyon chute de 12 places et se retrouve à la 37e position.

Alors, quelles villes figurent dans le top 10 ?

Les villes ayant obtenu le meilleur score de "vivabilité globale" Ville Pays Rang Score global Stabilité Santé Culture & environnement Education Infrastructure Osaka Japon 10 96.0 100.0 100.0 86.8 100.0 96.4 Auckland Nouvelle Zélande 10 96.0 95.0 95.8 97.9 100.0 92.9 Toronto Canada 9 96.5 100.0 100.0 94.4 100.0 89.3 Calgary Canada 7 96.8 100.0 100.0 87.3 100.0 100.0 Genève Suisse 7 96.8 95.0 100.0 94.9 100.0 96.4 Zurich Suisse 6 97.1 95.0 100.0 96.3 100.0 96.4 Vancouver Canada 5 97.3 95.0 100.0 97.2 100.0 96.4 Sydney Australie 4 97.4 95.0 100.0 94.4 100.0 100.0 Melbourne Australie 3 97.7 95.0 100.0 95.8 100.0 100.0 Copenhagen Danemark 2 98.0 100.0 95.8 95.4 100.0 100.0 Vienne Autriche 1 98.4 100.0 100.0 93.5 100.0 100.0

Pas de changement en tête - Vienne conserve sa couronne de ville la plus agréable à vivre au monde pour une autre année. La capitale autrichienne a dominé les classements des 10 dernières enquêtes, se classant première dans huit d'entre elles. Elle n'a été détrônée que par la pandémie de COVID-19 lorsque de nombreux musées et restaurants ont fermé leurs portes.

Le rapport note que Vienne continue d'offrir "une combinaison inégalée de stabilité, d'excellente infrastructure, d'éducation et de services de santé de qualité, ainsi qu'une abondance de culture et de divertissement". Le seul défaut, selon lui, est l'absence d'événements sportifs majeurs.

Bien que son classement ait chuté dans la liste de l'année dernière suite à l'invasion de la Russie en février 2022, Kiev est revenu dans l'indice, bien qu'avec des scores bas. Les bombardements et les frappes de missiles sur la capitale ukrainienne ont fait chuter ses scores en matière d'infrastructure et de stabilité, mais elle a fait un retour significatif au classement général, même si elle n'est que 165ème sur 173 villes.