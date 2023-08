On a fait écouter aux crocodiles des pleurs de bébés humains - plus la détresse du bébé était élevée, plus les carnivores réagissaient

Les crocodiles du Nil réagissent aux cris des nourrissons d'espèces telles que les bonobos, les chimpanzés et les humains. De nouvelles recherches montrent que les crocodiles semblent également distinguer les niveaux de détresse dans les cris.

Des chercheurs ont constaté que les crocodiles du Nil réagissaient aux pleurs des bébés bonobos, chimpanzés et humains. Ils semblent être capables de détecter différents niveaux de détresse, selon une recherche publiée dans Proceedings of the Royal Society B, le principal journal de recherche biologique de la Royal Society.

Les chercheurs ont diffusé aux crocodiles des enregistrements audio de nourrissons pleurant et ont découvert qu'ils étaient attirés par ceux qui semblaient le plus en détresse. Les réactions pourraient être interprétées comme prédatrices de la part de ces grands reptiles semi-aquatiques, mais les chercheurs estiment que cela pourrait également évoquer un instinct maternel chez les femelles crocodiles.

Les chercheurs ont utilisé des haut-parleurs pour diffuser les pleurs à environ 300 crocodiles du Nil au Crocoparc à Agadir, au Maroc, comme l'a rapporté The Independent. De nombreux crocodiles ont rapidement réagi. "Nos expériences ne signifient pas que les crocodiles ne peuvent être attirés que par des appels de détresse. Ce sont des chasseurs opportunistes", ont écrit les auteurs de l'étude. "Mais elles suggèrent que la propension de ces animaux à réagir augmente en présence de caractéristiques acoustiques marquant un niveau de détresse."

Les chercheurs ont comparé ces résultats à une autre étude où les mêmes pleurs ont été diffusés à un groupe d'humains. L'étude a montré que les humains et les crocodiles utilisent des critères différents pour évaluer la détresse d'autres espèces, et que le jugement des humains tend à être moins précis. Alors que les humains réagissaient principalement au niveau sonore des pleurs, les crocodiles réagissaient en fonction des niveaux de "chaos déterministe, d'harmonicité et de saillances spectrales."

Les auteurs ont noté que les crocodiles pouvaient reconnaître les niveaux de détresse d'espèces très éloignées d'eux. Les crocodiles du Nil peuvent atteindre une longueur d'environ 6 mètres et peser jusqu'à 750 kilogrammes, selon National Geographic. Ces créatures "vivent dans toute l'Afrique subsaharienne, le bassin du Nil et à Madagascar, dans les rivières, les marais d'eau douce et les mangroves", ajoute-t-il.

Selon National Geographic, les crocodiles du Nil vivent généralement près des humains, ce qui signifie que les rencontres sont relativement fréquentes. Bien que les chiffres exacts soient incertains, il est estimé que jusqu'à 200 personnes pourraient mourir chaque année sous les mâchoires d'un crocodile du Nil.