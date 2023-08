Gabon : un coup d'Etat express, Ali Bongo retenu par les putschistes

A l'issue de l'élection présidentielle et de la proclamation de la victoire d'Ali Bongo, un groupe de putschistes a annoncé à la télévision la "fin du régime en place". Ils détiennent le président déchu.

[Mis à jour le 30 août 2023 à 11h32] Les résultats des élections présidentielles au Gabon étaient très observés hier soir par la communauté internationale : les experts redoutaient qu'une nouvelle annonce de victoire d'Ali Bongo, qui dirige le pays depuis 14 ans, génère une réaction violente. En 2016, Ali Bongo avait remporté la présidentielle avec seulement 5500 voix d'avance, des manifestants qui dénonçaient des fraudes avaient été durement réprimés par les forces de l'ordre, faisant près d'une vingtaine de morts.

Cette nuit, c'est un autre scénario qui s'est produit : vers 3h30, alors que les résultats venaient tout juste d'être annoncés à la télévision, donnant Ali Bongo vainqueur avec près de deux tiers des voix exprimées, un groupe d'une douzaine de militaires gabonais est apparu sur la chaîne Gabon24, canal de la présidence. Ces hommes ont alors annoncé l'annulation des élections, dénonçant des "résultats tronqués". Les militaires ont considéré qu'Ali Bongo menait depuis des années "une gouvernance irresponsable, imprévisible qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale risquant de conduire le pays au chaos". "Nous, forces de défense et de sécurité, réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place", a ajouté l'homme lisant le communiqué installé au pupitre.

"Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Centre gabonais des élections", a-t-il ajouté, poursuivant : "Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie."

Qui sont ses militaires auteurs du coup d'Etat ?

Les circonstances de ce putsch devraient s'éclaircir rapidement. Pour l'heure, il semble établi que les militaires appartiennent à garde républicaine ou à l'armée régulière. Des policiers composent aussi le groupe des auteurs du coup de force. Les putschistes ont par ailleurs indiqué que les frontières du pays étaient fermées jusqu'à dernier ordre et ont appelé les Gabonais "au calme et à la sérénité". Ils ont par ailleurs assuré leur "attachement au respect des engagements du Gabon à l'égard de la communauté internationale".

Le Gabon est gouverné depuis des décennies par la famille Bongo, le père d'Ali Bongo - Omar Bongo - avait pris la tête du pays en 1967.

La fin du pouvoir d'Ali Bongo espérée au Gabon ?

Il est encore difficile à ce stade de mesure l'impact du coup d'Etat dans l'opinion gabonaise. Plusieurs médias français - BFMTV, France Info, et l'agence de presse AFP ont fait état, cependant, de certains élans anti-Bongo dans les rues de Libreville, la capitale. On aperçoit sur des vidéos relayées sur Internet des rassemblement de plusieurs dizaines de personnes se réjouissant du coup de force. "Vive la liberté ! Bongo dehors !", peut-on notamment entendre. Les témoignages des Gabonais interrogés et retransmis dans les médias français rendent compte d'une certaine évidence : la présidence d'Ali Bongo - comme celle de son père - n'était pas considéré par la plupart des Gabonais comme issu d'un processus démocratique.

Le chef de l'Etat gabonais est retenu par les putschistes

Mercredi 30 août, vers 11h30, les militaires auteurs du coup d'Etat ont fait savoir qu'Ali Bongo était en résidence surveillée, "entouré de sa famille et de ses médecins". Un des fils du président a par ailleurs été arrêté par les putschistes.

La Chine, qui a tissé des liens renforcés ces dernières années avec le Gabon, a appelé les militaires "au retour immédiat à l'ordre normal, et à garantir la sécurité personnelle d'Ali Bongo". La France, de son côté, n'a pas commenté le putsch et n'a pas eu un mot de soutien à l'endroit d'Ali Bongo : la Première ministre Elisabeth Borne a simplement indiqué que le Quai d'Orsay et le gouvernement suivait la situation "avec la plus grande attention".