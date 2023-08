Ouragan Idalia en Floride : trajectoire, puissance... Une catastrophe en vue ?

Les États-Unis sont menacés par le passage de l'ouragan Idalia. La Floride a été touchée ce matin, mais quatre autres États se préparent à affronter des vents à plus de 200km/h et des vagues considérables.

L'ouragan Idalia a touché les premières côtes américaines en Floride. Plus d'1,5 million d'habitants ont été priés d'évacuer leur domicile face à la puissance de cette tempête. Les autorités craignaient un fort risque de submersion. Sur place, des images de vidéo-surveillance permettent de constater que le trait de côte a été débordé par les vagues dans plusieurs comtés des États-Unis.

Idalia a été placé à la catégorie 3 sur l'échelle Saffir-Simpson, qui en comprend cinq, selon le Centre national des ouragans (NHC). Un signe de la violence du phénomène météorologique qui est décrit comme un "ouragan majeur". Une carte du site spécialisé Windy permet de suivre en temps réel la progression de cet ouragan.

"J'ai dit au gouverneur et au maire de la région qui sera probablement touchée en premier (la Floride), que nous serons là aussi longtemps qu'il le faudra et que nous veillerons à ce qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin", a affirmé Joe Biden, auprès de The Hill. Le président des États-Unis a signé une déclaration d'état d'urgence et le déblocage d'une aide fédérale pour les zones sinistrées.

Deanne Criswell, la patronne de l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles (Fema), a souhaité rappeler aux habitants de respecter les ordres d'évacuation lors d'une conférence de presse : "Très peu de personnes peuvent survivre au fait de se retrouver sur le chemin d'une submersion côtière majeure, et cette tempête sera meurtrière si nous ne nous mettons pas hors de danger et ne la prenons pas au sérieux."

Quelle est la trajectoire de l'ouragan Idalia ?

Après être passé par Cuba, cet ouragan a atteint la Floride aux États-Unis. L'État va être parcouru d'ouest en est puis l'œil de la tempête devrait longer les côtes américaines en passant par la Géorgie, la Caroline du Sud et la Caroline du Nord. La Virgine pourrait être localement concernée puis Idalia devrait s'échapper dans l'océan Atlantique.

Selon les estimations américaines, les rafales de vent pourraient atteindre les 205 km/h. Les États de Caroline du Sud et de Géorgie ont déclaré l'état d'urgence pour anticiper les éventuels dégâts sur ces territoires. En début de semaine, une partie de Cuba avait été survolée par cet ouragan. D'importantes précipitations avaient entraîné des inondations et des coupures massives d'électricité.