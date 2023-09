Des étudiants ont créé un gel innovant qui redonne vie aux terres brûlées par les incendies

Ce gel est composé de coquilles de mollusques et d'écorces d'agrumes. Il aurait le pouvoir de faire revenir la vie après des incendies meurtriers.

Au moment où l'Europe traverse l'une de ses pires années, sinon la pire, en termes d'incendies de forêt dans son histoire récente, une nouvelle de la communauté scientifique offre une lueur d'espoir. Un gel composé de coquilles de mollusques et d'écorces d'agrumes qui redonnera vie aux zones brûlées a été conçu par l'équipe interdisciplinaire étudiante "iGEM Thessaloniki" de l'Université Aristote de Thessalonique en Grèce.

Ce gel, la première application de biologie synthétique pour les zones forestières, contiendra des graines de plantes qui germeront, revitalisant l'écosystème après un incendie. Sous forme d'hydrogel, le gel contribuera à la rétention d'eau et à l'absorption d'éléments nutritifs solubles, et sera placé sur le sol brûlé. Il est nommé "Euphoresis", provenant de la combinaison des mots grecs pour "euphorie" et "genèse".

Le responsable scientifique de l'équipe, le professeur adjoint du département de médecine de l'Université Aristote, Michalis Aivaliotis, a déclaré que "le gel contient des micro-organismes et des graines qui peuvent aider une zone brûlée à retrouver progressivement ses caractéristiques qualitatives pour que les plantes et les micro-organismes puissent y renaître. Ces micro-organismes spécifiques aident à régénérer le sol dans les zones touchées par un incendie tout en agissant comme une éponge, absorbant l'eau et l'utilisant pour permettre aux graines de pousser. De plus, il est très important que ces micro-organismes lient les composants toxiques et, à travers un processus de régénération, les transforment en éléments bénéfiques pour l'environnement".

Concernant les caractéristiques particulières de chaque écosystème touché par les incendies de forêt, M. Aivaliotis a précisé que "ce matériel devrait normalement être utilisé par des experts forestiers - environnementalistes qui étudieront l'écosystème où le matériel sera placé pour régénérer la forêt à sa forme originale". Actuellement, les premiers tests sont en cours. Si cela s'avère viable et réalisable, alors l'Université Aristote et l'équipe prendront en charge le développement de l'idée.