Quand aura lieu la prochaine extinction de masse ? Les scientifiques ont désormais la réponse

Seule une petite partie de la Terre restera habitable lors de ce que les chercheurs pensent être la plus grande extinction de masse depuis la disparition des dinosaures. Températures extrêmes, rayonnements intenses, et effondrement total de l'approvisionnement alimentaire.

Ce n'est certainement pas le texte d'une brochure touristique. Cependant, ce pourrait être la dure réalité lorsque les continents terrestres, dans un futur lointain, fusionnerront et formeront le prochain supercontinent. C'est l'une des conclusions d'une étude où des chercheurs de l'Université de Bristol ont réalisé des simulations informatiques sur la manière dont la fusion des continents pourrait affecter les mammifères terrestres.

Et les résultats semblent, pour le dire doucement, sombres. La fusion des continents s'est produite plusieurs fois au cours des deux derniers milliards d'années, à des intervalles d'environ 600 millions d'années, dans ce que les géologues ont appelé le cycle des supercontinents. Le futur supercontinent est prévu pour se former dans environ 250 millions d'années autour de l'équateur et a été nommé "Pangée Ultima", en référence au supercontinent Pangée, qui existait à l'époque des dinosaures.

La cause de ces mouvements terrestres se trouve dans la partie centrale du manteau terrestre, où un océan chaud de magma pousse les plaques extérieures à se rejoindre. Dans l'étude, les chercheurs ont utilisé des superordinateurs et des modèles climatiques avancés pour simuler les impacts de ces bouleversements géologiques sur les températures, les vents, les précipitations, et l'humidité du nouveau supercontinent.

Et il apparaît qu'il fera très chaud pour tous les êtres vivants qui s'y trouveront. L'immense masse terrestre manquera de l'effet de refroidissement des océans environnants. De plus, les chercheurs s'attendent à ce que notre soleil vieillissant émette environ 2,5 % de rayonnement en plus qu'aujourd'hui.

Comme si cela ne suffisait pas, la planète sera également frappée par de nombreuses éruptions volcaniques, libérant d'énormes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ceci réchauffera encore plus notre malheureuse planète, créant un environnement hostile sans sources d'eau et de nourriture. En somme, les chercheurs estiment que seuls 8 à 16 % du paysage seront habitables pour les mammifères, avec des températures constantes entre 40 et 70 °C sur une grande partie de la planète.

Selon eux, cela pourrait être fatal pour la plupart des mammifères. Leur capacité à évacuer l'excès de chaleur pourrait être gravement compromise lorsque la température dépasse 40 °C avec une faible humidité et 35 °C avec une forte humidité pendant de longues périodes, expliquent-ils. "Les humains - et de nombreuses autres espèces - périront à cause de leur incapacité à évacuer la chaleur par la transpiration et à refroidir leur corps", déclare l'auteur principal de l'étude, Alexander Farnsworth.