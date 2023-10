Connaissez-vous les Bajau ? Ce sont les premiers humains génétiquement adaptés à vivre dans l'eau

Les Bajau est un peuple asiatique qui a fait de la mer sa maison et de l'eau son oxygène. Leur corps a évolué et est devenu très différent du nôtre.

Bien que nous ayons la capacité de rester sous l'eau pendant un certain temps, la réalité est que les humains, par nature, ne peuvent pas rester submergés trop longtemps. Cependant, il semble que l'évolution génétique ait préparé un peuple à le faire. Traditionnellement nomades de la mer, les Bajau vivent dans le sud des Philippines, en Indonésie et en Malaisie et ont évolué pour faire de l'eau leur demeure. Alors qu'un être humain moyen peut rester en apnée pendant seulement deux minutes, ce peuple peut rester submergé bien plus longtemps, environ 10 minutes. En effet, les Bajau se nourrissent de crustacés du fond de la mer, qu'ils capturent sans utiliser d'équipement de plongée moderne.

Ne faisant pas appel à des équipements high-tech, ce peuple dépend entièrement de sa propre capacité respiratoire. Curieusement, des équipes de chercheurs ont découvert que la rate des Bajau est plus grande que la normale, agissant comme une "bouteille d'oxygène biologique". La rate est un réservoir de globules rouges oxygénés et, lorsqu'elle se contracte, elle fournit un supplément d'oxygène à l'individu. Par rapport à d'autres peuples dont le mode de vie est basé, par exemple, sur des activités agricoles, la rate des Bajau est en moyenne 50% plus grande. Cette différence de taille est un avantage considérable, car elle permet de filtrer davantage de sang et, par conséquent, de retenir son souffle et de plonger plus longtemps.

Depuis des milliers d'années, le Bajau vivent sur des bateaux-maisons, naviguant d'un endroit à l'autre dans les eaux du sud-est asiatique et ne s'arrêtant sur la terre ferme que de temps en temps. Tout ce dont ils ont besoin, ils le tirent de la mer. C'est ce qu'a expliqué Melissa Ilardo, responsable d'une étude de l'Université de Copenhague, au Danemark, à la BBC. Selon elle, les Bajau plongent à des profondeurs dépassant 70 mètres, pendant environ huit heures par jour. Ils passent près de 60% de leur temps sous l'eau, effectuant de nombreuses plongées pouvant durer de 30 secondes à "plusieurs minutes".

Intéressant à noter, au sein de la population Bajau, la rate de ceux qui plongent n'est pas plus grande que celle des autres, suggérant que sa taille est le résultat d'une possible évolution de ce groupe d'humains en ce sens.