Qu'est-ce que le Hamas, auteur de l'offensive contre Israël ?

Le mouvement islamiste Hamas est à l'origine de l'offensive massive lancée sur Israël le 7 octobre. Au pouvoir dans le territoire palestinien de la bande de Gaza, le groupe est en guerre contre Israël.

Le Hamas est l'ennemi numéro un d'Israël. Le Premier ministre de l'Etat hébreu, Benyamin Netanyahu, s'est d'ailleurs engagé à "détruire" le groupe armé palestinien de Gaza. Une promesse faite le samedi 7 octobre 2023 après la plus grande offensive jamais lancée sur Israël par le Hamas. Mais cette haine est réciproque puisque le but du mouvement islamiste palestinien de Gaza n'est autre que rayer Israël de la carte pour créer à la place un état musulman palestinien. Une charte de 1988 précise la raison d'être du Hamas : reprendre la Palestine, décrite comme une terre donnée aux musulmans par Dieu, et mener le jihad – la "Guerre sainte" – contre Israël qui a, selon lui, "usurpé" les terres palestiniennes.

Avec son offensive surprise, le Hamas pourrait faire entrer le conflit israélo-palestinien dans une nouvelle guerre, cinquante ans jour pour jour après la guerre du Kippour en 1973. Le leader du mouvement depuis 2017, Ismaïl Haniyeh, a lancé lors d'une allocution diffusée sur la chaine de télévision du Hamas, Al-Aqsa TV, que l'assaut mené par Gaza pourrait s'étendre à la Cisjordanie puis à Jérusalem.

Le Hamas à la tête de Gaza depuis 2006

Le Hamas – acronyme de "harakat al-muqâwama al-'islâmiya" qui se traduit par "mouvement de résistance islamique" – nait en 1987 après la première intifada, un "soulèvement" du peuple palestinien contre les colonies d'Israël. Ce n'est qu'en 1993 que le mouvement créé par trois hommes issus des Frères musulmans prend son essor en refusant les accords d'Oslo qui prévoient un processus de paix et le partage du territoire palestinien entre Israël et le peuple de Palestine. Dès lors, le Hamas commence à mener des actions ultra-violentes et parfois terroristes contre le pouvoir et les civils israéliens, y compris des attentats suicide.

Le mouvement islamiste qui n'est à ses débuts qu'un groupe armé devient également un groupe politique vers 2005 quand l'enclave palestinienne qu'est la bande de Gaza est évacuée par les Israéliens. Le Hamas remporte les élections législatives en 2007 et règne depuis sur le territoire gazaoui. Si le Hamas est présent à Gaza, il ne l'est pas en Cisjordanie qui représente la majorité des terres palestiniennes et où le Fatah de Mahmoud Abbas est en place. Depuis l'arrivée du Hamas à la tête de Gaza, de nombreuses guerres se sont succédées en 2008, 2012, 2014, 2021 et à nouveau en 2023.

Un groupe "terroriste" ?

Du fait de ces actions violentes et de ses crimes de guerre, le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par Israël, les Etats-Unis et l'Union européenne. Le mouvement est d'ailleurs accusé par la communauté internationale et certaines ONG comme Amnesty international de violer régulièrement les droits de l'Homme en organisant des exécutions ou des enlèvements. Une violation des droits et des actions d'oppression que le Hamas reproche lui-même à Israël.

Si le Hamas est dans le viseur de l'Occident, il compte aussi quelques alliés qui le soutiennent et le financent comme la Turquie, le Qatar ou encore l'Iran. Ce dernier est le plus important soutien financier, politique et militaire du mouvement palestinien. Il est peut-être d'ailleurs impliqué dans l'organisation de l'offensive menée sur Israël le 7 octobre, selon le Wall Street Journal qui cite des représentants du Hamas et du Hezbollah iranien. Téhéran a pour sa part déclaré "soutenir la légitime défense de la nation palestinienne" mais nié toute implication. Le Hezbollah libanais, financé par l'organisation iranienne, est également dit proche du Hamas.