Guerre Israël-Hamas : quels otages vont être libérés ? La reprise de la guerre déjà promise

Israël et le Hamas ont conclu un accord prévoyant la libération de dizaines d'otage contre une centaine de prisonniers palestiniens. L'accord implique également une trêve de quatre jours qui doit débuter dans les prochaines 24 heures.

Les premières libérations d'otages pourraient intervenir dans les 24 prochaines heures. Israël et le Hamas ont conclu un accord dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 novembre, après 46 jours de guerre. L'Etat hébreu a obtenu la promesse de la libération d'au moins 50 otages - sur les 240 qui sont retenus par le groupe islamiste selon l'armée israélienne -, uniquement des femmes et des enfants, en échange de 150 prisonniers palestiniens détenus en Israël, selon le chiffre annoncé dans le communiqué du Hamas.

L'accord prévoit également une trêve dans les affrontements qui doit durer quatre jours, et pourrait être renouvelée, pour permettre la libération des otages en toute sécurité. Cette trêve devrait être imminente, puisque l'accord doit être mis en place dans un délai de 24 heures. Si le Hamas évoque un "cessez-le-feu de la part des deux parties" et la "cessation de toutes les actions militaires" de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, Israël préfère parler "d'accalmie" et de "pause dans les combats". Signe que cette trêve ne sera que temporaire avant la reprise des combats déjà prévue par les deux camps. Même s'il ne dure que quelques jours, l'arrêt des combats doit être l'occasion de faire entrer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le Hamas dit attendre "des centaines de camions transportant de l'aide humanitaire, de l'aide médicale et du carburant" et souhaite que l'aide puisse être acheminée "dans toutes les zones de la bande de Gaza, sans exception". Durant cette trêve, la Croix-Rouge pourrait être autorisée à visiter les otages non-libérés pour leur prodiguer des soins si nécessaire et s'assurer de leur état de santé.

Si les termes de l'accord sont respectés, Israël envisage la poursuite de l'échange des otages et indique que "la libération de dix otages supplémentaires entraînera une journée supplémentaire de pause". L'Etat hébreu a d'ailleurs diffusé une liste de 300 prisonniers palestiniens, soit deux fois plus que ce que prévoit l'accord, une façon incitative de faire durer l'échange d'otages. Sur ces prisonniers, 274 sont des hommes dont l'écrasante majorité est mineure.

Des Français parmi les otages libérés ?

Ni le Hamas, ni Israël n'ont précisé la liste des otages qui seront libérés, seules les autorités américaines ont annoncé la présence de trois ressortissantes américaines parmi les personnes relâchées. La France de son côté refuse d'avancer un chiffre "par prudence", mais la ministre des Affaires étrangères dit "espérer" qu'il y aura des Français parmi les otages libérés. Catherine Colonna assure que le gouvernement à travailler "d'arrache-pied" pour obtenir la libération de certains Français, trois ressortissants pourraient être relâchés selon une source proche du dossier citée par BFMTV. "Huit compatriotes" sont toujours portés disparus dont "une partie, avec certitude, a été prise en otage", a-t-elle ajouté.

La ministre a également salué la conclusion d'un accord entre Israël et le Hamas, à l'instar de toute une partie de la communauté internationale. Le président américain Joe Biden s'est dit "extraordinairement satisfait" de l'accord. Plusieurs membres de l'UE ont suivi dans leur sillage, l'UE qui salue elle-même l'accord sur la trêve humanitaire, mais souhaite "mettre à profit cette pause afin d'organiser un sursaut de l'aide humanitaire à Gaza" et "intensifier" l'envoi d'aide. L'accord est toutefois loin de faire l'unanimité au gouvernement israélien ou au sein de la population civile, certains voyant dans cet accord conclu selon les conditions du Hamas une nouvelle victoire du groupe islamiste.

Quelle est la situation à Gaza ? La fin des combats ?

Une pause dans les combats doit être annoncée "dans les prochaines 24 heures" a annoncé le gouvernement du Qatar dans la matinée du 22 novembre. Mais les bombardements et les affrontements au sol faisaient encore rage dans la journée et la soirée du mardi 21 novembre. Israël et le Hamas s'attendent d'ailleurs à d'éventuelles frappes violentes juste avant la mise en place de l'accord, par expérience lors de précédents conflits armés. Les deux camps restent également sur le qui-vive car ils ont tous les deux annoncé la reprise de la guerre à l'issue de la trêve et des échanges d'otages.

"Le gouvernement israélien, l'armée israélienne et les forces de sécurité poursuivront la guerre pour ramener toutes les personnes enlevées, éliminer le Hamas et garantir qu'il n'y ait plus aucune menace pour l'État d'Israël depuis Gaza", écrit le gouvernement israélien dans son communiqué. Tandis que le Hamas confirme que ses mains "resteront sur la gâchette et que nos bataillons triomphants resteront aux aguets" promettant de mener la lutte pour "l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem pour capitale".

Quel est le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas ?

Le bilan de la guerre qui se déroule à Gaza est difficile à établir, les chiffres livrés par le Hamas ne pouvant être vérifiés de manière indépendante et donc distingués de la propagande. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas communiqué lundi 20 novembre, 13 300 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, dont plus de 5 600 enfants, depuis le début du conflit le 7 octobre. Le mouvement palestinien a également fait état de plus de 31 000 blessés. Questionné sur ce bilan, le porte-parole du Pentagone a admis que, concernant les victimes civiles à Gaza, "il faut compter en milliers".

Du côté israélien, le bilan de l'attaque du Hamas a en été revu à la baisse, vendredi 10 novembre, passant de 1 400 à 1 200 morts. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, après identification des corps, il semblerait que nombre d'entre eux appartenaient à des hommes du Hamas. Avant cela, l'armée israélienne avait par ailleurs précisé que 46 soldats étaient morts depuis l'attaque du 7 octobre dernier, selon son dernier bilan.

Combien de victimes françaises dans la guerre ?

40 Français ont été tués en Israël lors des attaques du Hamas le 7 octobre, d'après le dernier bilan communiqué par la Première ministre, Élisabeth Borne, lundi 6 novembre. Elle compte également huit ressortissants portés disparus. "Il est désormais confirmé que certains d'entre eux sont otages du Hamas", a indiqué le gouvernement le 6 novembre. Paris assure tout mettre en œuvre pour sauver les otages et rapatrier les ressortissants qui le souhaitent. Le Quai d'Orsay a annoncé le 14 novembre qu'au total, 112 Français ont pu être à ce jour évacués de la bande de Gaza. "Ce bilan marque la fin d'une première phase de nos opérations d'évacuation, qui a permis à la quasi-totalité de nos compatriotes souhaitant quitter Gaza de le faire", a fait savoir la porte-parole du ministère dans un communiqué.