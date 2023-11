Un ancien "monde perdu" découvert sous la glace de l'Antarctique

Voici à quoi ressemblait l'Antarctique avant d'être recouverte de glace. Il y faisait bien plus chaud qu'aujourd'hui !

L'Antarctique n'a pas toujours été une terre désolée de glace et de neige. Le continent le plus au sud de la Terre avait autrefois des rivières et des forêts regorgeant de vie. En utilisant des observations par satellite et un radar pénétrant la glace, les scientifiques entrevoient désormais le monde perdu de l'Antarctique. Des chercheurs ont détecté sous la calotte glaciaire du continent un vaste paysage ancien, rempli de vallées et de crêtes, apparemment façonné par des rivières avant d'être englouti par la glaciation il y a longtemps.

Ce paysage, situé dans la région de Wilkes Land en Antarctique de l'Est, bordant l'océan Indien, couvre une superficie à peu près égale à celle de la Belgique ou de l'État américain du Maryland. Les chercheurs ont déclaré que le paysage semble dater d'au moins 14 millions d'années et peut-être au-delà de 34 millions d'années, lorsque l'Antarctique est entré dans son gel profond.

Il est difficile de savoir à quoi aurait pu ressembler ce monde perdu avant l'arrivée de la glace, mais il était certainement plus chaud à l'époque. Selon la période à laquelle on remonte, ce lieu a dû avoir eu des climats allant de celui de la Patagonie actuelle à quelque chose de plus proche du tropical. Du pollen de palmiers anciens a été découvert en Antarctique.

Selon les chercheurs, le terrain sous cette glace est moins connu que la surface de Mars. Ils ont dit qu'un moyen de percer ses mystères serait de forer à travers la glace et d'obtenir un échantillon de sédiments en dessous. Cela pourrait amener des preuves révélant la flore et la faune anciennes, comme cela a été fait avec des échantillons obtenus au Groenland datant de 2 millions d'années.

Certaines études précédentes ont également révélé des paysages anciens sous la glace de l'Antarctique, y compris des montagnes et des hautes terres, bien que le paysage découvert dans la nouvelle étude soit le premier de son type. Le paysage a été modifié par différents processus influencés par les rivières, la tectonique et la glaciation sur une très longue période géologique. Juste avant 34 millions d'années, le paysage et la flore de l'Antarctique ressemblaient probablement aux forêts pluviales tempérées froides d'aujourd'hui de la Tasmanie, de la Nouvelle-Zélande et de la région de la Patagonie en Amérique du Sud.

L'Antarctique faisait autrefois partie du supercontinent Gondwana qui englobait également ce qui est aujourd'hui l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie, le sous-continent indien et la péninsule arabique, mais s'est finalement détaché et est devenu isolé dans un processus géologique appelé tectonique des plaques.