Climatosceptique ? Le président de la Cop 28 répond aux accusations se disant guidé par la science

Dans une vidéo dévoilée dimanche 3 décembre par The Guardian, le président de la COP28, Sultan Al-Jaber, estime qu'"aucune étude scientifique, [qu']aucun scénario, ne dit que la sortie des énergies fossiles nous permettra d'atteindre 1,5°C".

Polémique à la COP 28. Depuis le 30 novembre et jusqu'au 12 décembre prochain, la Conférence de Dubaï de 2023 sur les changements climatiques bat son plein. Si la profession de son président, Sultan Al-Jaber, qui n'est autre que le PDG de la principale compagnie pétrolière des Émirats arabes unis, prénommée Abu Dhabi National Oil Company, avait déjà fait grincer des dents experts du climat et organisations de la société civile lors de sa désignation en janvier dernier, celui-ci se retrouve désormais au cœur d'une nouvelle controverse.

Dans une vidéo révélée par The Guardian dimanche 3 décembre 2023, on peut voir Sultan Al-Jaber avoir un vif échange avec l'ancienne présidente irlandaise et membre du groupe Global Elders, Mary Robinson. Le président de la COP 28 y estime, entre autres, qu'il n'y a "aucune science" derrière les demandes d'élimination progressive des combustibles fossiles. Cet échange remonterait au 21 novembre, précise le journal britannique.

"Renvoyer le monde à l'âge des cavernes"

Dans cette discussion, on peut ainsi entendre Sultan Al-Jaber lancer : "Je ne souscrirai en aucun cas à des discussions alarmistes. Aucune étude scientifique, aucun scénario, ne dit que la sortie des énergies fossiles nous permettra d'atteindre 1,5°C." Et le PDG de la compagnie pétrolière de renchérir : "Montrez-moi la feuille de route d'une sortie des énergies fossiles qui soit compatible avec le développement socio-économique, sans renvoyer le monde à l'âge des cavernes."

Des propos qui ont eu l'effet d'une bombe, poussant le président de la COP 28 à s'exprimer à ce sujet dès lundi. "Je suis vraiment surpris par les tentatives constantes et répétées pour tenter de saper le travail de la présidence. Tout son travail est centré et focalisé sur la science", a-t-il déclaré, rappelant au passage avoir une formation d'ingénieur et assurant même que "la science a guidé [s]a vie". "La science dit qu'il faut atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et qu'il faut réduire les émissions de 43% d'ici à 2030" pour limiter le réchauffement à 1,5°C, a ensuite indiqué Sultan Al-Jaber, avant d'assurer que la cible de 1,5°C est l'"étoile du Nord" de la présidence de la COP 28. Et Sultan Al-Jaber d'insister encore : "J'ai dit et redit que la réduction et la sortie des énergies fossiles étaient inévitables."