Guerre Israël-Hamas : l'État hébreu gouvernera-t-il ou non Gaza après le conflit ?

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a présenté un plan pour l'"après-guerre" dans la bande de Gaza. Au terme des combats, il n'y aurait "ni Hamas", ni "administration civile israélienne" dans l'enclave palestinienne.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a présenté un premier plan d' "après-guerre", jeudi 4 janvier, à la presse avant de le soumettre au cabinet de guerre de Benjamin Netanyahou. Son ébauche prévoit une bande de Gaza sans Hamas et sans "administration civile israélienne" au terme des combats. Les frappes et les opérations de Tsahal se poursuivront jusqu'au "retour des otages", au "démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas" et à "l'élimination des menaces militaires dans la bande de Gaza", a déclaré Yoav Gallant. Une fois ces étapes accomplies, le plan passe à la phase du "jour d'après" : une fois la guerre terminée, le Hamas ne contrôlera plus la bande de Gaza, d'après le plan du ministre de la Défense.

Pas de retour des colons ?

Depuis quelques semaines, le cabinet de guerre du premier Ministre israélien avait du mal à s'accorder sur le futur qu'ils réservent à l'enclave palestinienne. Lundi 1er janvier, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, disait vouloir préconiser le retour des colons juifs dans la bande de Gaza pour "encourager" les Palestiniens à émigrer vers d'autres pays. Mais le plan du ministre de la Défense, qui n'a pas encore été adopté par le gouvernement, semble contredire cette idée : "il n'y aura pas de présence civile israélienne dans la bande de Gaza après l'atteinte des objectifs de la guerre."

Bien que Tsahal garderait néanmoins "sa liberté d'action" dans l'enclave palestinienne pour y enrayer toute "menace" éventuelle. Sans déclarer clairement qui serait en charge de l'administration de la bande de Gaza, Yoav Gallant précise que "les habitants de Gaza sont Palestiniens. Par conséquent des entités palestiniennes seront en charge (de sa gestion) à la condition qu'il n'y ait aucune action hostile ou menace contre l'État d'Israël".