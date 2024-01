Guerre Israël-Hamas : 100 jours de guerre dans la bande de Gaza

Le conflit entre Israël et le Hamas entre dans son centième jour, dimanche 14 janvier. Les appels internationaux à une trêve sur la bande de Gaza se multiplient.

La guerre entre Israël et l'organisation du Hamas entre dans son centième jour de guerre, alors que les organisations internationales appellent à la trêve sur la bande de Gaza. "La mort, la destruction, le déplacement, la faim, la perte et le chagrin massifs de ces cent derniers jours entachent notre humanité commune", a déclaré le patron de l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens de l'ONU (UNRWA), Philippe Lazzarini, en visite dans l'enclave palestinienne. Depuis le début du conflit, le 7 octobre 2023, les bombardements et les opérations terrestres menées par Tsahal ont tué au moins 23 843 personnes, principalement des femmes, des adolescents et des enfants, selon le dernier bilan du ministère de la Santé administré par le Hamas. Quelque 1,9 million de personnes sur les 2,4 millions de Gazaouis ont été contraints de se déplacer depuis le début de la guerre, selon l'ONU.

Une génération d'enfants "traumatisés"

Le patron de l'UNRWA a par ailleurs assuré qu'une génération entière d'enfants de Gaza était "traumatisée". Il a ajouté que les maladies continuaient à se propager et que la "famine" pourrait toucher le territoire. En Israël, la branche armée du Hamas aura fait 1 140 morts et 250 otages, dont 132 qui manquent encore à l'appel et 25 qui sont mortes, la plupart dans les bombardements. Dans une conférence de presse à Tel-Aviv, samedi 13 janvier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a martelé : "Personne ne nous arrêtera." Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, a dans la foulée affirmé que l'État hébreu mène une guerre "juste" pour défendre "son droit à vivre ici en sécurité".