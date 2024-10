Présidentielle américaine : sondages, actus et tendances sur des résultats qui s'annoncent historiques

La campagne de l'élection présidentielle américaine 2024 s'accélère. Les résultats des sondages aux USA démontrent que le pays est très divisé : Harris et Trump ont tous deux leurs chances.

Dernières infos de campagne

"On est dans une phase plateau" dans la campagne Harris-Trump Le 16 octobre 2024 - La campagne de Donald Trump et celle de Kamala Harris semble à l'arrêt, comme si aucun des deux candidats ne pouvaient bénéficier d'une dynamique. Depuis quelques jours, les sondages ne bougent plus. Ils sont tous dans la marge d’erreur dans les États clés. On est dans une phase plateau. Il reste encore quelques jours pour chacun des candidats à être de plus en plus agressif. En sachant qu’on a commencé à voter, y compris dans des États clés, dont la Pennsylvanie où les habitants votent en masse", explique ce mercredi, Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS. Pour cette experte de la vie politique américaine, il faut s'attendre à un feuilleton dont la fin s'annonce complexe, avec une situation sans doute très tendue le jour du scrutin. "Il est très probable qu'on n’est pas le résultat le 6 novembre. La dernière fois, le résultat est tombé le 7 novembre. Il y aura des contestations si certains états sont gagnés ou perdus à quelques milliers de voix près", explique cette chercheuse, qui redoute que Donald Trump ne reconnaisse pas immédiatement sa défaite s'il est effectivement battu par Kamala Harris. Le vote débute en Géorgie, déjà un record de participation Le 16 octobre 2024 - En Géorgie, le vote anticipé à débuté ce mardi 15 octobre, à trois semaines du scrutin national. Et il s'agit d'un record en matière de participation pour un premier jour de vote anticipé : 216 899 bulletins ont été recensés à 16 heures, selon Gabriel Sterling, un responsable électoral de Géorgie. Pour rappel, en 2020, Donald Trump a été inculpé pour avoir tenté d'avoir inversé de manière illicite les résultats de l'élection présidentielle dans cet Etat. Lors du précédent scrutin présidentiel, et après 30 ans de vote républicain, la Géorgie a basculé côté démocrate pour 11 800 voix, soit 0,23 point d'écart. Un vote qui, comme cette année, sera grandement déterminé par la couleur politique de la ville d'Atlanta. Avec sa banlieue, elle représente la moitié de la population de l'Etat. Le résultat l'élection présidentielle américaine dans l'Etat de Géorgie apparaît comme l'un des plus serrés des 7 Swing states. Et l'issue du scrutin dans cet Etat revêt une importance capitale : il permettra à son vainqueur de remporter 16 grands électeurs, déterminants dans la course à la Maison Blanche. Pour l'heure, Donald Trump bénéficie d'un léger avantage avec 48,4 % des intentions de vote contre 47,8 % pour sa concurrente démocrate Kamala Harris selon la compilation de Real Clear Politics, le 14 octobre 2024. Les Français souhaitent une victoire de Kamala Harris à l'élection présidentielle Linternaute propose à partir de ce mardi 15 octobre une couverture des principaux temps forts de la campagne américaine. Ce fil d'actu permet de suivre les moments clés avant l'élection du 5 novembre. Le 15 octobre 2024 - Les Français sont beaucoup moins divisés que les Américains sur cette élection américaine : selon un sondage YouGov pour Linternaute, 55% des Français préfèreraient que Kamala Harris remporte cette élection et devienne la prochaine présidente des Etats-Unis. Ils ne sont que 19% à souhaiter une victoire de Donald Trump (26% ne se prononcent pas). A noter toutefois que le milliardaire et ancien président est nettement plus apprécié des Français les plus jeunes (35% des 18-34 ans souhaitent sa victoire - soit près du double de la moyenne des sondés, 37% souhaitent que Kamala Harris dirige le pays). Sans surprise, ce sont les sympathisants du Rassemblement National qui sont les plus nombreux à souhaiter la victoire de Donald Trump (29%, contre 22% en 2020). Ces derniers sont toutefois 47% à vouloir que Kamala Harris soit la prochaine présidente des Etats-Unis. Les Français sont en revanche assez pessimistes sur la capacité de Kamala Harris, si elle gagne cette élection américaine, à peser dans la résolution des principaux conflits armés. Seulement 33% des sondés pensent qu'elle serait en mesure d'"apporter des solutions aux crises en Ukraine et au Moyen-Orient.

En savoir plus

Qui vote pour Kamala Harris ? Qui vote pour Donald Trump ?

Les études effectuées sur la sociologie électorale aux USA mettent en lumière des clivages nets entre les soutiens de Kamala Harris et ceux Donald Trump. L'institut Pew Research Center, dans une étude publiée en septembre met en lumière ceci :

Les hommes sont plus susceptibles de préférer Trump (52%) à Harris (46 %), alors que l'inverse est vrai pour les femmes.

Les électeurs noirs soutiennent massivement Harris (84%). Des majorités plus étroites d'électeurs asiatiques (61%) et hispaniques (57%) soutiennent également Harris. Une majorité d'électeurs blancs (56 %) soutiennent Trump.

53 % des électeurs sans diplôme votent pour Trump contre 44% pour Harris, la démocrate est en tête des intentions de vote parmi les électeurs ayant fait quatre ans d'études supérieures ou plus (57 % contre 41 %)

Les électeurs de moins de 50 ans sont plus susceptibles de voter pour Harris (54%) que pour Trump (44%), tandis que les électeurs de 50 ans et plus soutiennent Trump plutôt que Harris (53% contre 46%).

© Pew Research Center

Les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes le 5 novembre pour voter à l'élection présidentielle 2024 et choisir qui sera à la Maison Blanche pour les 4 prochaines années. Pourtant les Américains n'éliront pas directement le président des Etats-Unis, à la place ils désigneront 538 grands électeurs répartis en fonction du nombre de représentants que compte chaque Etat au Congrès. Ce sont ces électeurs, également dotés d'une couleur politique – entre bleu pour les démocrates et rouge pour les républicains – qui éliront ensuite le Président et son vice-président le 17 décembre. L'investiture officielle du chef de l'Etat aura lieu le 20 janvier 2025. Débat Trump - Harris : des séquences fortes et... une victoire de la démocrate Kamala Harris et Donald Trump ont débattu à moins de deux mois de l'élection présidentielle. Plusieurs thèmes comme l'immigration, l'avortement ou l'économie ont donné lieu à de vifs échanges. Au même titre que les fake news.

Qui sont les autres candidats à l'élection présidentielle américaine 2024 ?

En dehors des candidats des deux grands partis américains, un homme s'est lancé dans la course à la présidentielle, sûr de ses chances. Robert Francis Kennedy Jr, neveu de l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy, se présente en tant que candidat indépendant. S'il avait d'abord envisagé de participer aux primaires du parti démocrate, avant finalement de renoncer à cette possibilité en octobre 2023, l'héritier de la célèbre dynastie américaine a finalement mis un terme à sa campagne pour soutenir officiellement Donald Trump. En cas de nouvelle victoire à l'élection présidentielle, Donald Trump s'est d'ailleurs dit prêt à proposer au futur ex-candidat un poste au sein de son administration.

Trois autres candidats sont dans la course et recueille quelques miettes dans les intentions de vote - ce qui explique que le total entre Donald Trump et Kamala Harris est inférieur à 100 : Cornel West, candidat du People's Party, une formation politique indépendante ; Chase Olivier, le candidat du parti libertarien ; Randall Terry, candidat du parti de la Constitution et Jill Stein, candidate du parti écologiste. Tous ces candidats n'ont aucune chance d'être élus, compte tenu de la faiblesse de leurs soutiens et de leurs finacements. Mais surtout, la vie politique américaine est entièrement structurée autour de deux principaux partis, les démocrates et les républicains, qui offre un cadre assurant à la fois la prédominance de deux voix clairement opposées et l'assurance d'une alternance sur le long terme.

Président Mandat (Début-Fin) Nombre d'États Gagnés Nombre de grands électeurs remportés Joe Biden 2021 - Présent 25 306 Donald Trump 2017 - 2021 30 304 Barack Obama 2009 - 2017 28 (2012), 28 (2008) 332 (2012), 365 (2008) George W. Bush 2001 - 2009 31 (2004), 30 (2000) 286 (2004), 271 (2000) Bill Clinton 1993 - 2001 31 (1996), 32 (1992) 379 (1996), 370 (1992) George H. W. Bush 1989 - 1993 40 426 Ronald Reagan 1981 - 1989 49 (1984), 44 (1980) 525 (1984), 489 (1980) Jimmy Carter 1977 - 1981 23 297 Gerald Ford 1974 - 1977 27 240 Richard Nixon 1969 - 1974 49 (1972), 32 (1968) 520 (1972), 301 (1968) Lyndon B. Johnson 1963 - 1969 44 486 John F. Kennedy 1961 - 1963 23 303 Dwight D. Eisenhower 1953 - 1961 41 (1956), 39 (1952) 457 (1956), 442 (1952) Harry S. Truman 1945 - 1953 28 303 Franklin D. Roosevelt 1933 - 1945 46 (1944), 38 (1940), 46 (1936), 42 (1932) 432 (1944), 449 (1940), 523 (1936), 472 (1932) Herbert Hoover 1929 - 1933 40 444 Calvin Coolidge 1923 - 1929 35 382 Warren G. Harding 1921 - 1923 37 404 Woodrow Wilson 1913 - 1921 30 (1916), 40 (1912) 277 (1916), 435 (1912) William Howard Taft 1909 - 1913 29 321

Comment fonctionnent les élections américaines ?

Le système électoral américain est complexe. Il repose sur un système indirect où les citoyens élisent non pas directement leur président, mais des grands électeurs qui se réunissent ensuite pour choisir le chef de l'État. Ce "collège électoral" compte 538 membres, correspondant au nombre total de sénateurs et de représentants au Congrès, ainsi qu'à trois électeurs pour le district de Columbia. Chaque État dispose d'un certain nombre de grands électeurs, attribués selon la taille de sa population.

Lors des élections présidentielles, qui ont lieu tous les quatre ans, les citoyens votent au début du mois de novembre. Le candidat qui remporte la majorité des voix dans un État, selon la règle du "winner-takes-all" (le gagnant prend tout), obtient tous les grands électeurs de cet État, à l'exception du Maine et du Nebraska, qui répartissent leurs électeurs de manière proportionnelle. Le candidat ayant recueilli au moins 270 grands électeurs remporte l'élection.