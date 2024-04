Les tensions entre l'Iran et Israël s'accentuent

Les menaces de l'Iran, qui planaient jusqu'alors sur Israël, deviennent réelles. Samedi 13 avril, Téhéran s'est félicité d'avoir saisi un porte-conteneurs "lié" à Israël, près du détroit d'Ormuz. L'Etat hébreu appelle l'Union européenne a condamner les agissements de l'Iran.

Les craintes d'une escalade des tensions au Proche-Orient se confirment, ce samedi 13 avril. Jeudi, l'Iran menaçait d'attaquer Israël en représailles d'une frappe meurtrière menée par l'Etat hébreu, début avril, contre le consulat iranien de Damas, en Syrie. L'attaque avait fait seize morts, dont sept membres du corps des Gardiens de la révolution. Ce matin, par la voix de son porte-parole Daniel Hagari, l'armée israélienne a mis en garde l'Iran promettant que le pays "subira les conséquences de son choix d'aggraver davantage la situation", rapporte BFMTV. "Nous avons renforcé notre préparation pour protéger Israël d'une nouvelle agression iranienne. Nous sommes également prêts à réagir", a-t-il ajouté.

"Panique totale"

Néanmoins, la déclaration n'a pas arrêté Téhéran, qui a annoncé, ce samedi, avoir saisi un porte-conteneurs "lié" à Israël près du détroit d'Ormuz, en mer Rouge. Selon l'armateur MSC, vingt-cinq membres d'équipage se trouvent à bord.

Un des conseillers de l'ayatollah Ali Khammenei, Yahya Rahim Safavi, s'est félicité de "la panique totale" qui saisit Israël ces derniers jours, mettant une halte aux opérations militaires en Palestine, qui bénéficie du soutien de l'Iran depuis le début du conflit. "Cela fait une semaine que les sionistes sont dans une panique totale et en alerte", a déclaré Yahya Rahim Safavi, qui précise qu'"ils ont arrêté l'attaque militaire sur Rafah", dans le sud de la bande de Gaza.

Israël appelle l'Union européenne à condamner les agissements de l'Iran. Vendredi, la France invitait ses ressortissants à "s'abstenir impérativement" de voyager en Iran, en Israël, au Liban et en Palestine. Paris a également demandé le "retour des familles des agents diplomatiques de Téhéran", indique Le Monde, ajoutant que la compagnie aérienne allemande Lufthansa prolonge la suspension de ses vols en partance et en direction de Téhéran, en raison de ces tensions. Les Etats-Unis, qui avaient "mis l'Iran en garde" et affirmé leur soutien "inébranlable" à Israël, ont envoyé le général de l'armée américaine chargé du Moyen-Orient, Michael Erik Kurilla, à Tel Aviv, afin de discuter avec les dirigeants militaires du pays des "menaces sécuritaires dans la région".

Des demandes de désescalade

Selon le média Axios, le chef du Commandement central des États-Unis (Centcom) en charge des opérations au Moyen-Orient, le général Erik Kurilla, se rend, jeudi 11 avril, en Israël pour fair ele point sur la situation avec le ministre de la défense Yoav Gallant et définir la réponse à une possible offensive de l'Iran contre Israël. Face une attaque qui serait sans précédent, les demandes de désescalade s'intensifient. Les ministres des affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, des Emirats arabes unis, de l'Iraq et du Qatar auraient échangé au téléphone avec leur homologue iranien pour calmer les tensions dans la région.

D'après Bloomberg, face à ce scénario possible, "les alliés occidentaux d'Israël ont été informés que les installations gouvernementales et militaires israéliennes pourraient être visées, mais que les installations civiles ne devraient pas l'être". Des plans d'urgence sont en cours d'élaboration. Israël s'attendrait que "cette attaque ait lieu avant de lancer une nouvelle offensive terrestre contre le Hamas à Rafah".

Le soutien des États-Unis à Israël

Une information confirmée par Joe Biden lui-même, qui a déclaré, lors d'une conférence de presse commune à la Maison-Blanche que l'Iran "menace de lancer une attaque importante contre Israël". Le président américain a ainsi réaffirmé son soutien à Israël. "Comme je l'ai dit au Premier ministre Benjamin Netanyahou, notre engagement pour la sécurité d'Israël, face à ces menaces de l'Iran et de ses alliés, est inébranlable. […] Nous ferons tout ce que nous pouvons pour protéger la sécurité d'Israël ", a-t-il affirmé. Signe des fortes tensions dans la région, la compagnie aérienne allemande Lufthansa a interrompu ses vols vers Téhéran "à cause de la situation actuelle au Moyen-Orient".