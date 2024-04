Pourquoi la menace d'une attaque de l'Iran sur Israël est-elle prise au sérieux ?

Les menaces de représailles iraniennes qui planent sur Israël ont été prises très au sérieux par les gouvernements américain et français, qui œuvrent, ce vendredi 12 avril, pour éviter l'escalade des tensions dans la région et assurer la sécurité des civils.

Le niveau d'alerte est au maximum ce vendredi 12 avril au Proche-Orient. Tandis que les Etats-Unis ont décidé de restreindre les mouvements de leurs diplomates dans la région, la France invite ses ressortissants à "s'abstenir impérativement" de voyager en Iran, en Israël, au Liban et en Palestine. Paris a également demandé le "retour des familles des agents diplomatiques de Téhéran", indique Le Monde, ajoutant que la compagnie aérienne allemande Lufthansa prolonge la suspension de ses vols en partance et en direction de Téhéran, en raison de ces tensions.

La veille, l'agence Bloomberg révélait que Téhéran pourrait mener une "attaque massive" sur l'Etat hébreu dans les prochains jours. Il n'est "plus question de savoir 'si', mais 'quand'", précisait une source anonyme au média américain. Ce vendredi, les Etats-Unis, qui avaient "mis l'Iran en garde" et affirmé leur soutien "inébranlable" à Israël, ont envoyé le général de l'armée américaine chargé du Moyen-Orient, Michael Erik Kurilla, à Tel Aviv, afin de discuter avec les dirigeants militaires du pays des "menaces sécuritaires dans la région".

La menace survient en réponse à la frappe meurtrière menée par Israël, début avril, contre le consulat iranien de Damas, en Syrie, qui avait fait seize morts, dont sept membres du corps des Gardiens de la révolution. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait d'ailleurs assuré que l'Etat hébreu serait "puni".

Des demandes de désescalade

Selon le média Axios, le chef du Commandement central des États-Unis (Centcom) en charge des opérations au Moyen-Orient, le général Erik Kurilla, se rend, jeudi 11 avril, en Israël pour fair ele point sur la situation avec le ministre de la défense Yoav Gallant et définir la réponse à une possible offensive de l'Iran contre Israël. Face une attaque qui serait sans précédent, les demandes de désescalade s'intensifient. Les ministres des affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, des Emirats arabes unis, de l'Iraq et du Qatar auraient échangé au téléphone avec leur homologue iranien pour calmer les tensions dans la région.

D'après Bloomberg, face à ce scénario possible, "les alliés occidentaux d'Israël ont été informés que les installations gouvernementales et militaires israéliennes pourraient être visées, mais que les installations civiles ne devraient pas l'être". Des plans d'urgence sont en cours d'élaboration. Israël s'attendrait que "cette attaque ait lieu avant de lancer une nouvelle offensive terrestre contre le Hamas à Rafah".

Le soutien des États-Unis à Israël

Une information confirmée par Joe Biden lui-même, qui a déclaré, lors d'une conférence de presse commune à la Maison-Blanche que l'Iran "menace de lancer une attaque importante contre Israël". Le président américain a ainsi réaffirmé son soutien à Israël. "Comme je l'ai dit au Premier ministre Benjamin Netanyahou, notre engagement pour la sécurité d'Israël, face à ces menaces de l'Iran et de ses alliés, est inébranlable. […] Nous ferons tout ce que nous pouvons pour protéger la sécurité d'Israël ", a-t-il affirmé. Signe des fortes tensions dans la région, la compagnie aérienne allemande Lufthansa a interrompu ses vols vers Téhéran "à cause de la situation actuelle au Moyen-Orient".