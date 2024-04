Attaque de l'Iran contre Israël : une démonstration de force, mais pas d'embrasement ?

A en croire certains spécialistes, l'embrasement du conflit après l'attaque de l'Iran contre Israël est une hypothèse "peu probable". Les deux pays font face à des éléments dissuasifs. "L'Iran serait perdant dans un affrontement conventionnel direct impliquant Israël, ses alliés régionaux et l'Occident" analyse la chercheuse au Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales (Ifri), Héloïse Fayet, auprès de Libération . Tandis qu'Israël doit composer avec les Etats-Unis et il semble difficile pour l'Etat hébreu de s'affranchir des directives américaines après avoir contré l'attaque iranienne en grande partie grâce au soutien de ce allié historique. Certains, comme Thierry Arnaud, éditorialiste de politique internationale pour BFMTV, voient dans le délai de réponse d'Israël à l'offensive l'influence de la position américaine appelant à éviter toute escalade.

08:28 - L'Iran exprime une "volonté de retenue", mais met en garde contre une riposte

Après son attaque, l'Iran appelle à la "retenue". Les ministres des Affaires étrangères iranien et chinois ont échangé et le gouvernement de Pékin a précisé que Téhéran avait à nouveau exprimé sa "volonté de retenue" souhaitant ne pas voir la situation "très sensible" dans la région s'aggraver. Le ministre iranien, Hossein Amir-Abdollahian, a toutefois prévenu qu'une attaque contre l'Iran, sa sécurité ou ses intérêts appellerait une riposte "décisive, immédiate et importante". Un message adressé à Israël, mais accompagné d'une mise en garde pour les Etats-Unis.