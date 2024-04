Attaque de l'Iran contre Israël : l'offensive déjouée, la guerre toujours proche

Ce dimanche matin, au lendemain d'une attaque inédite de l'Iran contre Israël, le Hezbollah, parti pro-iranien, a affirmé qu'un de ses bâtiments situé dans l'est du Liban avait été visé par une frappe israélienne. Depuis le début de la guerre à Gaza, des échanges de tirs opposent quotidiennement l’armée israélienne au Hezbollah, qui affirme soutenir son allié, le mouvement islamiste palestinien.

Exprimant sa « solidarité avec le peuple israélien et l’attachement de la France à la sécurité d’Israël, de nos partenaires et à la stabilité régionale », Emmanuel Macron a condamné, dans un post sur X, l'attaque lancée par l'Iran contre Israël avant d'appeler à "la retenue".

"La France a apporté une importante contribution" dans la défense d'Israël contre l'attaque de l'Iran, a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, ce dimanche matin. "La France dispose d’une très bonne technologie, d’avions, de radars – et je sais qu’ils ont contribué à patrouiller l’espace aérien", a-t-il ajouté, selon l’agence Reuters. Une information confirmée par Le Monde. Plusieurs vecteurs iraniens ont effectivement été interceptés au-dessus d’emprises françaises situées en Irak et en Jordanie.

L’Irak, le Liban et la Jordanie ont annoncé, ce dimanche matin, la réouverture de leur espace aérien, fermé depuis samedi soir en raison de l’attaque aérienne inédite lancée par l’Iran contre Israël.

La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, l'Italie et le Canada se réuniront en vidéo-conférence ce dimanche 14 avril, en début d’après-midi, « pour discuter de l’attaque iranienne contre Israël », a annoncé le gouvernement italien, dans un bref communiqué. Israël a également demandé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité, également prévue ce dimanche, à 22h (heure de Paris).

08:29 - L'attaque confirme une fracture entre les pays du Proche-Orient

L'Iran n'avait encore tiré sur Israël de son histoire. L'opération baptisée "Promesse honnête" survient en réponse à une frappe contre son consulat à Damas au début d’avril, qu’il attribue à l’Etat hébreu et a été appuyée par ses alliés en Irak, Liban, Yémen et Syrie. Au Proche-Orient, la Jordanie a, de son côté, apporté son soutien militaire et tactique direct à Israël.