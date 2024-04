Qui est l'assaillant au couteau, qui a frappé dans une église à Sydney ?

La police australienne a arrêté un adolescent de 15 ans, soupçonné d'être l'auteur d'une attaque dans une église qui a blessé plusieurs personnes à Sydney.

Deux jours après l'attaque mortelle dans un centre commercial de Sydney, la ville australienne est à nouveau touchée par une agression au couteau. Ce lundi 15 avril, un évêque a été poignardé dans la chapelle The Good Shepherd Church. Un certain nombre de personnes se sont précipitées pour apporter leur aide et maîtriser l'assaillant. La scène a été filmée et diffusée en direct sur la chaîne Youtube d'une église assyrienne qui retransmettait sa messe en direct. Alertée d'une agression à l'arme blanche, la police australienne s'est rapidement rendue dans la banlieue ouest de la ville australienne. Elle a fait état de quatre hommes blessés.

Les victimes souffrent "de blessures ne menaçant pas leur vie", a également précisé la police, indiquant que celles-ci avaient été prises en charge par les secouristes. Selon les services de secours, les victimes seraient âgées de 20 à 70 ans. D'après SkyNews, l'homme d'église poignardé est l'évêque Mar Mari Emmanuel qui prêchait ce lundi. Il fait partie de la petite communauté chrétienne assyrienne ayant fui les guerres en Irak et en Syrie.

Connu des services de police

La police a livré de premières informations lors d'une conférence de presse concernant le suspect. Selon le commissaire adjoint Andrew Holland, il s'agit d'un adolescent de 15 ans, maîtrisé par les fidèles à l'arrivée de la police. Interpellé, le garçon a été interpellé avant d'être transporté dans un hôpital pour soigner de graves blessures à la main. D'après les premiers éléments de l'enquête, le suspect ne fréquentait pas régulièrement l'église, est connu des services de police et a demandé à parler à ses parents. Les motifs de l'assaillant sont néanmoins encore inconnus.

Une autre attaque au couteau a fait six morts et plusieurs blessés à Sydney, samedi 13 avril. Elle a été perpétrée dans un centre commercial par un homme de 40 ans atteint d'une maladie mentale, rien ne suggérant un éventuel motif terroriste, selon la police australienne.