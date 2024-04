Ces injures valent à Donald Trump une condamnation de justice pour outrage

En plein procès de l'affaire Stormy Daniels, l'ex-président des États-Unis s'est fait recadrer par le juge Merchan qui l'a également menacé d'incarcération en cas de récidive.

Alors que le procès de l'affaire Stormy Daniel, du nom l'ex-star de film X, entre dans sa troisième semaine, l'ancien président des États-Unis et actuel candidat à la Maison-Blanche, Donald Trump, a été condamné à 9 000 dollars d'amende ce mardi 30 avril, relaie Le Monde. Cela représente environ 8 400 euros. Le juge Juan Merchan, à l'origine de l'amende, a justifié sa décision en pointant le fait que le milliardaire n'avait pas respecté son obligation de silence puisqu'il a attaqué en ligne plusieurs témoins du procès.

Dans le détail, l'accusation avait pointé 10 messages dans lesquels Donald Trump avait violé cette obligation de silence, rappelle Le Point qui précise que seuls neuf ont finalement été retenus. Un post dans lequel l'ex-chef de l'État insultait "d'ordures" son ancien avocat, Michael Cohen, et l'ex-actrice pornographique, Stormy Daniels, qui sont par ailleurs ses principales cibles, n'a en effet pas été reconnu comme tel par le juge Merchan. En revanche, parmi les neufs messages, nombreux sont des "repost" et donc des messages pas directement écrits par Donald Trump, qui s'est contenté de la republier. La loi de New York fixant à 1 000 dollars maximum l'amende de chaque violation, le candidat à la Maison-Blanche devra donc bien s'acquitter de 9 000 dollars avant le 3 mai et effacer les messages en question publiés sur son réseau Truth Social et sur son site de campagne.

Au-delà de l'amende, le juge Merchan a mis en garde Donald Trump contre toute récidive. Car si le porte-monnaie du milliardaire devrait se remettre rapidement de cette amende, la plus haute que la loi permette au juge de fixer à son grand regret, le magistrat a menacé Donald Trump d'incarcération "si c'était nécessaire et adéquat". À bon entendeur...