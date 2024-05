Les drôles de chansons de Peng Liyuan, l'épouse du président chinois

Le président chinois, Xi Jinping est en visite officielle en France, cce lundi 6 mai. Il est accompagné par son épouse, la chanteuse populaire Peng Liyuan.

Le président chinois Xi Jinping est en visite officielle en France, à Paris ce lundi 6 mai, et dans les Hautes-Pyrénées le 7 mai. Son épouse l'accompagne pour ce déplacement. Une femme qui compte au côté du tout puissant leader chinois. Peng Liyuan possède un profil particulier. La première dame de Chine est une chanteuse de variétés. Une immense star, pratiquement depuis ses 18 ans, lorsqu'elle entre dans l'Armée populaire de libération en 1980. Après des études et l'obtention d'une maîtrise en musique ethnique traditionnelle, elle devient chanteuse et militaire.

Au sein de l'armée, elle se fait remarquer très vite, on l'envoie remonter le moral des troupes. Son surnom est alors : "la Fée Pivoine". Elle grimpe dans la hiérarchie jusqu'à devenir aujourd'hui générale-chef de brigade. Chaque année, elle participe au gala télévisé du Nouvel An, l'émission la plus suivie par des centaines de millions de Chinois. Ses performances se déroulent sur des porte-avions ou des chars. "Probablement 90% de ses chansons font l'éloge du Parti communiste, et le reste célèbre notre vie merveilleuse", commentait sarcastiquement en 2013 le critique musical Qi Youyi auprès de la BBC. Ses chansons les plus célèbres s'appellent "Sur les plaines de l'espoir", "Les gens de notre village" ou "Le mont Everest". Elle a effectué une cinquantaine de tournées dans sa carrière.

Une carrière de chanteuse mise de côté

En 1987, c'est une star qu'épouse Xi Jin Ping. Il a neuf ans de plus qu'elle. Peng Liyuan met finalement sa carrière entre parenthèses en 2007, au bout de 20 ans de mariage, lorsque soon mari est pressenti pour le pouvoir. Elle ne chantera plus qu'exceptionnellement, lors du séisme au Sichuan par exemple en 2008. Elle est même ambassadrice de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la tuberculose et le sida depuis 2011. En 2014, elle a été nommée envoyée spéciale de l'Unesco pour l'avancement de l'éducation des filles et des femmes. En 2012, un sondage l'avait élue deuxième personnalité préférée des Chinois, devant Jackie Chan.