Il a découvert Martin Scorsese et Robert De Niro : le réalisateur Roger Corman est mort

C'était le maître de la série B. Le réalisateur et producteur américain Roger Corman est mort à 98 ans.

Le réalisateur et producteur américain Roger Corman est mort à l'âge de 98 ans, selon une information des médias américains. Il est décédé à Santa Monica, en Californie. Il était connu pour ses séries B et films de petit budget. A partir des années 19950, Roger Corman a produit des centaines de films. Il a notamment produit The Fast and the Furious (1954), Dementia 13 (1963) et Big Bad Mama (1974).

"Sa légendaire capacité à étirer un dollar lui a permis de concevoir et de créer rapidement des films d'époque et des épopées de science-fiction avec des budgets qui ne couvriraient pas les frais de nourriture d'un tournage en studio moderne. Grâce à son ingéniosité, à son énergie débordante et à son amour profond du cinéma, Roger Corman a réalisé plus de films que n'importe qui d'autre", raconte le site internet des Oscars.

Il était coursier

Avant de débuter sa carrière, il a fait des études d'ingénierie. Roger Corman était d'abord coursier à la 20th Century-Fox à Hollywood avant de devenir scénariste.

Sur X, anciennement Twitter, les hommages sont nombreux. Elijah Wood, acteur dans le Hobbit et le Seigneur des anneaux, a posté une image en lui disant "adieu".