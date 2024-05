Frappes à Rafah : cette image qui montre l'ampleur du drame

Israël poursuit ce mardi ses frappes dans le sud de la bande de Gaza après le bombardement d'un camp de déplacés à Rafah, dimanche. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence ce mardi après-midi.

L'horreur demeure. Malgré les condamnations de la communauté internationale après le bombardement d'un camp de déplacés local dimanche soir, Israël multiplie les bombardements sur Rafah et sur les villes situées au sud de la bande de Gaza ce mardi 28 mai 2024. Dès l'aube, les frappes aériennes et les tirs dans le centre et l'Ouest de Rafah ont repris rapporte l'Agence France Presse.

7 morts à Rafah dans une nouvelle attaque

Les photos prises par les journalistes sur place attestent de la violence des attaques successives et du désarroi des populations sur place, notamment les enfants qui cherchent de quoi se nourrir sous les décombres. Le ministère de la Santé du Hamas fait état de sept mort et six blessés entre ce lundi 27 et mardi 28 mai. Dimanche, l'assaut revendiqué par l'armée israélienne avait causé la mort de 45 personnes et fait plus de 249 blessés. Une attaque revendiquée par l'armée israélienne. Tsahal avait indiqué avoir ciblé deux commandants du Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou regrettait un "accident tragique". Washington a conseillé à Israël de "prendre toutes les précautions pour protéger les civils". Enfin, le chef de l'Etat français Emmanuel Macron se disait "indigné" par la dernière attaque de Tsahal.

Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU

Ce mardi, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence dans l'après-midi. "Je condamne les actions d'Israël qui ont tué de nombreux innocents qui cherchaient seulement à se protéger de ce conflit meurtrier. Il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza. Ces horreurs doivent cesser" indique le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La réunion à huis clos a été demandée par l'Algérie, membre permanent du Conseil, comme indiqué par l'AFP. De son côté, l'ONU a exigé une enquête "complète et transparente" sur le bombardement de Rafah.

Dans le même temps, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège vont formellement reconnaître l'Etat de Palestine ce mardi. "La reconnaissance de l'Etat de Palestine est une question de justice pour le peuple palestinien" indiquait le ministre des affaires étrangères espagnol, José Manuel Albares à Bruxelles ce lundi. La Slovénie pourrait prochainement en faire de même.