Procès de Donald Trump : l'ex-président américain déclaré coupable

Donald Trump a été jugé coupable, jeudi 30 mai, au pénal dans l'affaire des pots-de-vin versés à l'ancienne star du X Stormy Daniels. Le jury a été unanime sur les 34 chefs d'accusations qui visaient l'ancien chef d'État.

Les douze jurés au procès de Donald Trump ont reconnu, mercredi 29 mai 2024, l'ex-président américain coupable des 34 chefs d'accusation. Pour rappel, le milliardaire républicain était jugé pour 34 falsifications de documents comptables de son entreprise, la Trump Organization. Des faits qui avaient permis de cacher, sous couvert de "frais juridiques", des paiements de 130 000 dollars à Stormy Daniels. L'ancienne star porno avait en échange accepté de garder secrète une relation sexuelle avec le candidat, survenue dix ans plus tôt. Une liaison que l'homme de 77 ans dément formellement.

Pendant les débats, l'actrice X avait expliqué sa rencontre et la relation sexuelle qu'elle affirme avoir eue avec Donald Trump en 2006. Le témoignage de l'ancien avocat personnel du magnat de l'immobilier Michael Cohen qui a assuré que le milliardaire républicain l'avait chargé de verser 130 000 dollars à l'actrice en échange de son silence fut également un moment fort du procès. À la sortie de la salle d'audience, l'ancien président américain a réfuté le verdict, qui l'a déclaré coupable. Selon lui, il a été jugé par un "juge corrompu" lors d'un "procès honteux". "C'est une honte (...) Le véritable verdict sera celui du 5 novembre", a-t-il clamé.

Une peine connue le 11 juillet

La peine de Donald Trump sera connue le 11 juillet prochain, soit plusieurs mois avant l'élection présidentielle et quatre jours avant la convention républicaine. En théorie, il encourt jusqu'à quatre ans de prison ferme, possiblement assortis d'une amende. Alors que le procès vient d'aboutir à un jugement avant le scrutin national prévu en novembre 2024, Donald Trump et ses avocats pourraient faire appel de la décision. De plus, s'il est déclaré coupable, en raison de l'absence d'antécédents judiciaires au pénal, les juges pourraient prononcer à New York une peine alternative comme un sursis avec mise à l'épreuve, ou encore des travaux d'intérêt général assortis d'une amende. Une décision qui pourrait également éviter à Donald Trump un séjour derrière les barreaux.