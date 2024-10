Donald Trump : toujours favori pour la Maison Blanche ? Les résultats des sondages

En avance dans les Swing states, ces Etats clés de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump est secoué par une accusation d'agression sexuelle.

L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre prochain, et à deux semaines du scrutin, Donald Trump et Kamala Harris se tiennent dans un mouchoir de poche dans les intentions de vote. Le Républicain est légèrement en retard au niveau national selon le site d'analyse politique 538, du média américain ABC News, avec 46,4 % des suffrages potentiels contre 48,2 % pour sa concurrente (au 20 octobre). Selon l'agrégateur 270towins, Donald Trump est donné à 47,4 %, contre 49,2 % pour Kamala Harris (au 21 octobre).

Mais il est plus intéressant de regarder du côté des "swing states", ces Etats dont le résultat de l'élection varie en fonction des scrutins, oscille au fil des années entre la droite et la gauche. Ils sont qualifiés d'Etats pivots, qui décideront de l'issue de scrutin. Et depuis ces derniers jours, le candidat républicain a fait un retour remarqué dans ces fameux swing states. Pour convaincre les électeurs républicains acquis à sa cause, mais aussi les électeurs encore indécis, le candidat républicain à la Maison Blanche mise sur un programme bien identifié à la droite américaine sur le plan économique ou au sujet de l'immigration. Il a ainsi promis d'œuvrer à la relocalisation des entreprises et industries aux Etats-Unis et de lancer "la plus grande opération d'expulsion" de migrants de l'histoire.

Donald Trump dans les sondages

Si les sondages nationaux donnent un léger avantage à la Démocrate, de 1,8 point, c'est à l'échelle des Etats que le scrutin va se jouer, notamment autour de 7 Etats qui changent de couleur politique d'une élection à l'autre : les swing states. Donald Trump arrive en tête dans tous les Swing states, sans exception selon la compilation des sondages réalisée par RealClear Politics, alors que cette dernière était encore devant dans deux d'entre eux la semaine passée. Attention, rien n'est joué dans ses territoires : l'avance Trump oscille entre +0,5 point et 1,8 point de pourcentage. La bataille s'annonce ainsi très serrée entre les deux candidats. D'autres territoires sont regardés de près, car à fort enjeu, comme la Floride qui compte 30 grands électeurs et dans lequel Donald Trump et en tête avec 50 % des intentions de vote, contre 45 % pour sa concurrente démocrate.