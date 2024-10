Kamala Harris : des résultats serrés dans les sondages... Une percée possible pour gagner la présidentielle ?

Kamala Harris mène ses derniers jours de campagne avec l'élection présidentielle du 5 novembre et mise sur les swing states qui seront décisifs pour le scrutin. La démocrate espère remobilise son électorat masculin, le vote latino et les républicains modérés et pourrait être aidée par les sorties de Donald Trump.

Plus que quelques jours avant le scrutin de l'élection présidentielle et les résultats des sondages sont toujours aussi serrés entre Kamala Harris et Donald Trump, au point qu'aucun des candidats ne semble avoir l'avantage. C'est bel et bien dans les sept swing states que la victoire va se jouer et la candidate démocrate arpente ces Etats pour les derniers jours de campagne afin de s'attirer un maximum de voix. Elle cherche bien sûr à remobiliser l'électorat démocrate, notamment les hommes latinos et afro-américains qui peuvent lui revenir après les sorties racistes de Donald Trump et de son camp. Mais elle veut aussi convaincre l'électorat républicain modéré ou déçu par l'ancien président et pour cela elle a reçu l'aide ou le soutien de plusieurs figures républicaines comme Liz Cheney, Barbara Bush ou Arnold Schwarzenegger. Ce sont plus largement plusieurs célébrités qui ont soutenu Kamala Harris, mais cela suffira-t-il en plus du programme à convaincre ?

L'autre moyen de convaincre l'électorat est de se distinguer de Donald Trump, chose qu'a fait Kamala Harris durant toute sa campagne et jusqu'à son dernier grand meeting le 29 octobre à Washington, là où en 2021 Donald Trump avait encouragé ses partisans à marche sur le Capitole. Qualifiant son rival de "dictateur en herbe" en "quête d'un pouvoir absolu" et nourrissant ses propres ambitions, elle a ensuite rappelé qu'elle souhaiter oeuvrer pour tous les Américains. La démocrate a également répondu aux critiques, rarement fondées, de son rival sur ses capacité intellectuelles se montrent une adversaire à la hauteur dans les joutes verbales, au point de gagner l'unique débat qui a opposé les deux prétendants à la Maison Blanche.

Depuis son entrée dans la course à la présidentielle américaine, Kamala Harris arrive en tête de la plupart des sondages au niveau national. Une tendance qui tend à s'inverser depuis la mi-octobre à seulement deux semaines de l'élection. Les résultats sont plus que serrés dans les sondages réalisés dans chaque Etat, notamment dans les sept "swing states" qui s'annoncent décisifs pour le scrutin. Selon le mode de scrutin américain, chaque État remporté garantit un certain nombre de voix sur les 538 grands électeurs qui votent pour élire le président américain et les "swing states" capables de basculer d'un camp à l'autre au fil des élections joueront un rôle clé.

Kamala Harris a occupé la première place dans les sondages par Etat dans la majorité des swing states avec 0,5 à 4 points d'avance, mais depuis la mi-octobre les équilibres changent et la candidate démocrate a reculé, laissant à Donald Trump l'occasion de prendre la première place. Mais les résultats par Etat ne sont pas encore stabilisés, moins d'un point sépare les deux candidats dans les sept swing states. Voici la dizaine d'Etats à suivre : l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie, le Wisconsin, mais aussi dans une moindre mesure la Floride, le Nouveau-Mexique et le Minnesota.