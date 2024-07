Kamala Harris : nouveau soutien de poids, derniers sondages... Début de campagne réussi

Kamala Harris, actuelle vice-présidente américaine, sera officiellement investie dans la course à la Maison-Blanche le 9 août. Elle a obtenu le soutien des plus grandes figures démocrates, comme Barack Obama ou le couple Clinton.

Kamala Harris a obtenu les soutiens les plus importants dans son camp. Au lendemain du désistement de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche, des grands pontes du parti démocrate avaient déjà annoncé soutenir l'actuelle vice-présidente. Le président avait appelé tous les démocrates à être derrière elle. Un message entendu par le couple Clinton, Elizabeth Warren, Nancy Pelosi ou Alexandria Ocasio-Cortez. C'est ensuite l'ancien président Barack Obama qui lui a apporté son soutien, vendredi 26 juillet, sur X : "Plus tôt cette semaine, Michelle et moi avons appelé notre amie Kamala Harris. Nous lui avons dit que nous pensons qu'elle ferait une fantastique présidente des États-Unis et qu'elle avait tout notre soutien." Dans une vidéo, on voit Kamala Harris répondre au téléphone à Barack et Michelle Obama, qui lui confie leur joie de la voir prendre la place de Joe Biden dans la course à la présidence, le tout sur un ton très amical.

Elle est assurée du soutien de plus de 2500 délégués du parti, nettement plus que les 1976 nécessaires pour obtenir l'investiture. Elle ne sera cependant désignée officiellement que le 9 août avec le décompte formel des votes des délégués.

Que disent les sondages ?

Désormais, les démocrates ont les yeux rivés sur les résultats des sondages. Et ceux effectués après le retrait de Joe Biden, démontrent une réelle dynamique pour Kamala Harris. L'enquête Quinnipiac du 22 juillet la donne à 47% contre 49% pour Donald Trump. L'enquête Morning Consult du 22 juillet donne des intentions de vote de l'ordre de 45% pour la démocrate et 47% pour le républicain, mais élément important à noter : Kamala Harris avait six points de retard jusque-là, elle n'en a plus que deux.

Lancée dans la course à la Maison-Blanche seulement 4 mois avant le scrutin, elle est surtout devenue quelques jours après le désistement de Joe Biden - qui a demandé à tous les démocrates de la soutenir - la prétendante naturelle de son camp. Plusieurs ténors libéraux, perçus comme de potentiels rivaux, lui ont aussi fait allégeance. Il faut dire que la campagne express qui s'annonce pour elle presse son camp à se rassembler.

Mais la tendance sondagière est nettement en faveur de Kamala Harris. Par rapport à la candidature de Joe Biden, elle fait mieux dans toutes les catégories de votants : les noirs-Américains, les latino-Américains, les WASP. Elle enregistre un gain net auprès des électeurs hommes et auprès des électeurs indépendants. Elle gagne aussi 7 points chez les électeurs les moins diplômés. Selon ce sondage, par ailleurs, le désistement de Biden semble avoir suscité une introspection chez certains électeurs républicains : 27 % estiment que Trump devrait être remplacé comme candidat républicain, un chiffre en hausse.

Pour rappel, l'élection américaine se joue État par État, chacun d'entre eux donnant aux candidats un lot de voix par l'intermédiaire des grands électeurs à l'issue du vote. Ce sont donc les sondages identifiés à cette échelle qui sont pertinents pour avoir une vision sur les résultats probables de cette élection présidentielle américaine. Et c'est sur ce terrain-là que les démocrates peuvent nourrir quelques espoirs : dans les États décisifs, les Swing States qui peuvent faire basculer l'élection, Kamala Harris fait mieux que Joe Biden, selon le New York Times. Elle est notamment donnée en tête dans le très stratégique État de Virginie et fait jeu égal en Pennsylvanie. Voici la carte des projections des votes démocrates et républicains, actualisée quotidiennement :

Donald Trump refuse le débat

Le 25 juillet, Kamala Harris s'est dite prête à débattre avec Donald Trump, quatre mois avant le scrutin. Mais celui-ci a jugé " inopportun " d'organiser un face-à-face avec sa nouvelle adversaire. Le candidat républicain avait pourtant accepté un débat le 10 septembre. Il semble maintenant qu'il rétropédale, estime la candidate démocrate sur X. Dans un communiqué, l'équipe de Donald Trump justifie ce changement d'avis : " Il serait inopportun de programmer quoi que ce soit avec Harris car les démocrates pourraient très bien changer d'avis. "

Son âge et son parcours comme autant d'atouts

Reste la question centrale : Kamala Harris peut-elle battre Donald Trump, fort d'un électorat convaincu et encore renforcé par les conséquences et l'image combative affichée après la tentative d'assassinat le 13 juillet dernier à Butler en Pennsylvanie ? L'équipe du milliardaire américain a déjà fourbi ses armes contre Kamala Harris : gestion de l'immigration, bilan en Californie où Kamala Harris a été procureure, personnalité et surnom peu flatteur ("Laughing Kamala", pour railler ses éclats de rire, considérés comme peu gage de sérieux)… Les arguments sont déjà prêts.

À l'inverse, Kamala Harris a plusieurs atouts dans sa manche pour contrer Donald Trump et renverser la campagne. Son parcours personnel impressionne et la vice-présidente sait le rappeler. "Je suis la preuve empirique de la promesse de l'Amérique", explique-t-elle régulièrement, elle l'Afro-américaine issue d'un milieu universitaire devenue la première femme à être élue procureure de San Francisco, avant de devenir procureure générale de Californie de 2011 à 2017.

Sa probité avec son pedigree de procureure face à un candidat républicain déjà condamné par la justice et encore poursuivi dans plusieurs affaires s'annonce comme des arguments de campagne comme son énergie déjà démontrée au Sénat au moment de s'afficher comme l'un des visages de l'opposition à… Donald Trump lors du mandat du magnat républicain.

Son énergie mais aussi sa jeunesse pourraient finir de séduire le camp démocrate. À 59 ans, la candidature possible de Kamala Harris renverrait aux oubliettes le duel annoncé entre les deux seniors Biden-Trump, de respectivement 81 et 78 ans. De quoi mobiliser davantage l'électorat démocrate ? Dans des sondages publiés ces derniers jours alors qu'un possible retrait de Joe Biden faisait déjà les gros titres, en cas de duel entre Trump et Kamala Harris, l'écart n'était que de deux points en faveur du candidat républicain. Une marge insuffisante pour Trump avant d'éventuels débats et prises de parole de sa possible future adversaire.