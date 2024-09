Kamala Harris : résultats des sondages, programme... Une victoire possible à la présidentielle

Kamala Harris poursuit sa campagne sans que l'engouement autour d'elle ne retombe. La démocrate tient tête à Donald Trump dans les sondages comme en débat et semble avoir des chances de victoire pour l'élection présidentielle américaine.

Kamala Harris transformera-t-elle l'essai le soir de l'élection présidentielle américaine le 5 novembre prochain ? La candidate démocrate fait une campagne presque sans faute depuis son investiture officielle par son camp, après le retrait de Joe Biden. La vice-présidente, qui a désormais le bureau ovale de la Maison Blanche dans le viseur, a redonné des couleurs au parti démocrate dans les sondages en passant devant son rival Donald Trump au niveau national, mais pas que.

L'élan de la démocrate n'a pas souffert du débat qui a opposé Kamala Harris à Donald Trump le 10 septembre, au contraire. Alors que les qualités de débatteuse de la démocrate restaient à prouver, et en laisser certains sceptiques, l'ancienne procureure ne s'est pas laissée faire devant le républicain et ses allures de briscard ou ses attaques agressives. Elle est d'ailleurs, de l'avis général de la presse américaine, sortie victorieuse du duel qui pourrait être le seul de la campagne. A moins que Donald Trump ne réponde favorablement à la proposition de Kamala Harris sur la tenue d'un nouveau débat, et que celle-ci aille au bout de ses idées.

Si Kamala Harris est définitivement bien engagée dans la campagne présidentielle et semble en mesure de remporter le scrutin, mais tout est encore possible à deux mois de l'élection. Les tendances ont encore le temps de s'inverser, la démocrate doit donc consolider son électorat et l'élargir. Deux publics sont ciblés en plus de la gauche : les indécis et les républicains modérés.

Kamala Harris fonde une partie de sa campagne sur des points choisis de son programme. La candidate démocrate a fait de la défense du pouvoir d'achat pour les classes moyennes son cheval de bataille avec le droit à l'avortement, toujours en prenant soin de se distinguer de la politique de Donald Trump. Mais plusieurs commentateurs politiques lui reprochent de rester en surface en citant des mesures phares sans s'attaquer au fond de certains sujets. La vice-présidente, proposant un programme démocrate, fait également campagne sur des points déjà présents dans la campagne de Joe Biden, mais doit chercher à se démarquer, parfois en se montrant plus centriste que le président américain.

Défense du pouvoir d'achat : alors que l'économie est une préoccupation centrale des Américains, à l'heure où l'inflation continue de se faire sentir et pèse sur les secteurs de l'emploi et du logement, Kamala Harris se pose en défenseuse du pouvoir d'achat. Elle assure vouloir "rendre de l'argent aux familles des classes moyennes et populaires" quand Donald Trump se bat "pour les milliardaires et les grandes entreprises". Et pour convaincre elle cite trois mesures fortes : un crédit d'impôt à la naissance, une aide pour primo-accédants à un logement ou encore un coup de pouce à la création d'entreprise. Elle promet aussi une réduction de l'inflation à 3% et un contrôle des prix pour les produits de première nécessité et les médicaments. Pour les plus riches la donne est différente puisque Kamala Harris envisage de taxer à 28% les plus-values des ménages gagnant plus d'un million de dollars par an. C'est plus que le taux actuel, mais moins que les 39% souhaités par Joe Biden.

Mesures écologiques : le volet écologique n'est pas la partie la plus étayée du programme de Kamala Harris, mais la candidate investit le sujet pour se démarquer de Donald Trump qui a rompu avec les accords de Paris durant son mandat présidentiel. Si elle défend "le droit de respirer un air propre, de boire une eau propre et de vivre sans la pollution qui nourrit la crise climatique", elle ne précise pas comment. En parallèle, elle fait des voltefaces sur plusieurs mesures qu'elle défendait par le passé : plus question de s'opposer à la fracturation hydraulique, une technique qui permet de fissurer des roches pour extraire des hydrocarbures, plus question non plus d'interdire les pailles en plastique et autre déchets du type pourtant remplaçables. Dans la continuité de Joe Biden, Kamala Harris se dit favorable au inflation reduction act (IRA), un ensemble de mesures écologiques, économiques et sociales.

Politique migratoire : l'immigration est un autre gros morceau de la campagne présidentielle sur lequel Kamala Harris joue les équilibristes. Elle veut se montrer ferme pour s'attirer la droite modérée, mais pas trop fermée pour ne pas faire fuir la gauche. Pourtant la candidate a annoncé un durcissement de la politique migratoire impliquant des "conséquences" pour les migrants illégaux et des investissements dans des barrières physiques à la frontière avec le Mexique.

Mesures sociales : Kamala Harris a surtout placé des sujets sociaux au cœur de sa campagne, à commencer par le droit à l'avortement face à un camp républicain à l'origine du durcissement de l'accès à l'IVG dans plusieurs États. La défense des minorités est aussi un point central de la campagne.

International : en matière de politique étrangère, Kamala Harris se positionne surtout sur l'Ukraine et le conflit israélo-palestinien. Sur ce dernier, elle a rappelé son engagement en faveur de la défense de l'Etat hébreu et a précisé qu'elle ne suspendrait pas les livraisons américaines d'armes à Israël en cas de victoire, mais elle souhaite aussi apparaître moins pro-israélienne que Joe Biden et a condamné les violences perpétrées à l'égard des civils palestiniens. Elle a déclaré que "beaucoup trop de Palestiniens innocents avaient été tués" et a appelé à "un cessez-le-feu". Quant à l'Ukraine, elle réaffirme le soutien des Etats-Unis au pays après l'invasion russe. D'ailleurs elle a épinglé Donald Trump sur ses bonnes relations avec les dirigeants Vladimir Poutine et Kim Jong Un et a assuré qu'elle ne feras pas "ami-ami" avec des dictateurs.

La candidature de Kamala Harris en remplacement de celle de Joe Biden a placé la vice-présidente en tête des intentions de vote, quand le locataire de la Maison Blanche peinait à s'imposer face à Donald Trump. Selon les dernières études compilées par le site FiveThirtyEight, la démocrate est toujours en tête au niveau national à la date du 11 septembre avec 47,1% des intentions de vote contre 44,4% pour Donald Trump. Le site d'agrégation de sondages Race to the White House estime quant à lui les chances de victoire de Kamala Harris à 55,3% et celles du milliardaire républicain à 44,2%.

Mais les résultats des sondages par Etats sont très serrés, or ce sont ceux-là qui comptent. Selon le mode de scrutin américain, chaque Etat remporté garantit un certain nombre de voix sur les 538 grands électeurs qui votent pour élire le président américain. La plupart des 50 États sont acquis à un parti politique, mais les "swing states" basculent à droite ou à gauche selon les scrutins. Ces derniers qui sont au nombre de sept (Arizona, Caroline du Nord, Géorgie, Michigan, Nevada, Pennsylvanie et Wisconsin) doivent être remportés pour s'assurer l'accès à la Maison Blanche.

Kamala Harris se construit une petite avance dans le Michigan et le Wisconsin avec 2 à 3 points de plus que son adversaire dans les sondages recensés par le site 270 to win. Mais Donald Trump est lui mieux placé avec 1 à 4 points d'écart en Arizona et en Géorgie. Dans les trois autres, c'est la démocrate qui semble en bonne posture, mais l'écart qui tient à moins d'un point, est encore trop serré pour s'assurer une victoire.

Le parcours personnel de Kamala Harris impressionne et la vice-présidente sait le rappeler. "Je suis la preuve empirique de la promesse de l'Amérique", explique-t-elle régulièrement. Afro-américaine, aux origines jamaïcaine par son père et indienne par sa mère, et issue d'un milieu universitaire, elle est devenue la première femme à être élue procureure de San Francisco, avant de devenir procureure générale de Californie de 2011 à 2017. En tant que femme, Kamala Harris est susceptible d'obtenir un meilleur score que Joe Biden, mais surtout que Donald Trump, auprès des électrices américaines. Les démocrates enregistrent historiquement de bons scores sur cet électorat et espèrent capitaliser davantage sur ces votes avec leur candidate.

Si Kamala Harris est une pure démocrate de Californie qui convainc dans les États historiquement démocrates, elle peut avoir plus de difficultés à convaincre dans les États du Midwest qui penchent du côté républicain ou balancent d'un camp à l'autre selon les scrutins. Pour séduire cet électorat, son colistier Tim Walz pourrait être un bon atout. Gouverneur du Minnesota, le politique à la côte dans le Midwest au point qu'il a été nommé à la place de Josh Shapiro, autre démocrate populaire dans cette région des États-Unis. Le candidat à la vice-présidence permet aussi de faire l'équilibre et de rassurer l'électorat masculin en tant qu'homme blanc aux côtés d'une candidate féminine et noire.