Kamala Harris : sondages, programme... Des résultats encourageants mais suffisants ?

A moins d'un mois de l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris est toujours en tête des sondages au niveau national, mais la victoire est loin d'être garantie. Une victoire de la démocrate dépend de son score dans les swing states.

Kamala Harris et Donald Trump s'affrontent dans une campagne électorale qui s'annonce serrée jusqu'à l'élection présidentielle américaine prévue le 5 novembre 2024. La candidate démocrate, investie officiellement en août après le désistement de Joe Biden, est en bonne posture dans la course à la Maison Blanche mais la victoire est loin d'être assurée. A en croire la compilation des derniers sondages réalisée par 270towin, l'actuelle vice-présidente des Etats-Unis est en tête de 2,6 points devant Donald Trump.

La candidate et le camp démocrate doivent résister aux différentes attaques du milliardaire républicain, qui sont plus ou moins fondées. L'ancien président américain combine attaques personnelles - il a plusieurs fois qualifié sa rivale de "folle" -, critiques politiques et manipulations de l'actualité pour discréditer la vice-présidente démocrate. "C'est quelqu'un qui va vous voler votre fortune et vous abandonner, vous et votre famille, lorsque les eaux montent", a-t-il résumé après le passage de deux ouragans, Hélène et Milton, qui ont touché le sud-est des Etats-Unis, dont plusieurs "swing states" comme la Caroline du Nord et la Géorgie. La candidate du parti républicain répond à chaque attaque et riposte contre Donald Trump en questionnant sa santé mentale, après avoir publié un bilan sur ses proposes résultats neurologiques, ou en attaquant sa politique économique et sociale. Au jeu des joutes verbales, Kamala Harris s'est montrée redoutable et a même gagné l'unique débat opposant les deux candidats à la Maison Blanche.

Depuis son entrée dans la course à la présidentielle américaine, Kamala Harris arrive en tête de la plupart des sondages au niveau national. Une tendance encore visible à la mi-octobre, à moins d'un mois de l'élection, avec entre 1 et 3 points d'avance sur Donald Trump. Mais les résultats sont nettement plus serrés dans les sondages réalisés dans chaque Etats, notamment dans les sept "swing states" qui s'annoncent décisifs pour le scrutin. Selon le mode de scrutin américain, chaque État remporté garantit un certain nombre de voix sur les 538 grands électeurs qui votent pour élire le président américain et les "swing states" capables de basculer d'un camp à l'autre au fil des élections joueront un rôle clé. En tête dans la majorité des swing states avec 0,5 à 4 points d'avance, Kamala Harris a tendance à reculer dans les intentions de vote de certains Etats. Voici la dizaine d'Etats à suivre : l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie, le Wisconsin, mais aussi dans une moindre mesure la Floride, le Nouveau-Mexique et le Minnesota.

Kamala Harris fonde une partie de sa campagne sur des points choisis de son programme. La candidate démocrate a fait de la défense du pouvoir d'achat pour les classes moyennes son cheval de bataille avec le droit à l'avortement, toujours en prenant soin de se distinguer de la politique de Donald Trump. Mais plusieurs commentateurs politiques lui reprochent de rester en surface en citant des mesures phares sans s'attaquer au fond de certains sujets.