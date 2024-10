Kamala Harris : sondages, programme... Des résultats au coude à coude avec Donald Trump

L'élection présidentielle américaine a lieu dans moins d'un mois et Kamala Harris est en tête des sondages, mais le score est serré. La campagne promet d'être rude lors des derniers jours décisifs.

Kamala Harris et Donald Trump s'affrontent dans une campagne électorale serrée à moins d'un mois de l'élection présidentielle américaine. Selon les derniers sondages du Siena College pour le New York Times, Kamala Harris a trois points d'avance sur Donald Trump. La candidate démocrate se distingue dans les sondages face à son prédécesseur, Joe Biden, dont l'état de santé inquiétait les électeurs qui préféraient se tourner vers Donald Trump.

Cependant, la victoire n'est pas encore assurée. Kamala Harris et le camp démocrate doivent résister aux différentes attaques de Donald Trump, plus ou moins fondées. Pour rappel, l'ancien président républicain a plusieurs fois qualifié son adversaire de "folle" et même d'"handicapée mentale". Plus récemment, il a utilisé les conséquences de catastrophes naturelles pour s'attaquer à l'actuelle vice-présidente. "C'est quelqu'un qui va vous voler votre fortune et vous abandonner, vous et votre famille, lorsque les eaux montent", a-t-il résumé alors qu'une partie des Américains souffrent encore des conséquences de l'ouragan Hélène, qui a fait plus de 200 morts dans le sud-est des États-Unis à la fin du mois de septembre, et de l'ouragan Milton qui a suivi le 10 octobre.

La vice-présidente, candidate à la Maison Blanche, s'est rendue auprès des Etats sinistrés de l'ouragan Hélène, d'autant que plusieurs d'entre eux font partie des "swing states" si décisifs pour le scrutin, notamment la Caroline du Nord et la Géorgie. Si Kamala Harris s'y est rendue en tant que membre de l'équipe présidentielle, elle y était aussi en tant que candidate pour contrecarrer les accusations de Donald Trump, lequel reproche au camp démocrate de ne pas avoir assez fait pour prévenir les risques ou pour y répondre après le passage de l'ouragan. Des remarques qui pourraient laisser des traces dans l'esprit des électeurs.

La candidature de Kamala Harris en remplacement de celle de Joe Biden a placé la vice-présidente en tête des intentions de vote, quand le locataire de la Maison Blanche peinait à s'imposer face à Donald Trump. Selon les sondages recensés par le site 270 to win, sur le plan national, Kamala Harris a une avance de 2,4 points avec 49,3 %, contre 46,9 % pour Donald Trump (données datées du 10 octobre 2024).

Mais les résultats des sondages par États sont très serrés, or ce sont ceux-là qui comptent. Selon le mode de scrutin américain, chaque État remporté garantit un certain nombre de voix sur les 538 grands électeurs qui votent pour élire le président américain. La plupart des 50 États sont acquis à un parti politique, mais les "swing states" basculent à droite ou à gauche selon les scrutins. Ces derniers qui sont au nombre de dix (l'Arizona, la Caroline du Nord, la Floride, la Géorgie, le Michigan, le Minnesota, le Nevada, le Nouveau-Mexique, la Pennsylvanie, le Wisconsin) doivent être remportés pour s'assurer l'accès à la Maison Blanche.

Kamala Harris a pu avoir une petite avance dans certains États ces dernières semaines, jusqu'à 3 points parfois, mais à un mois des élections les écarts sont minces. Kamala Harris reste favorite dans quatre "swing states" sur dix avec 0,8 points d'avance dans le Nevada, 6 points dans le Minessota, 7,6 au Nouveau Mexique et 0,4 dans le Wisconsin selon l'agrégateur de sondages 270towin. À l'inverse, elle accuse un léger retard en Arizona, en Géorgie et en Caroline du Nord. Mis à part en Floride, elle ne laisse jamais plus de 2 points d'avance à son adversaire. Tout est donc encore possible pour Kamala Harris.

Kamala Harris fonde une partie de sa campagne sur des points choisis de son programme. La candidate démocrate a fait de la défense du pouvoir d'achat pour les classes moyennes son cheval de bataille avec le droit à l'avortement, toujours en prenant soin de se distinguer de la politique de Donald Trump. Mais plusieurs commentateurs politiques lui reprochent de rester en surface en citant des mesures phares sans s'attaquer au fond de certains sujets. La vice-présidente, proposant un programme démocrate, fait également campagne sur des points déjà présents dans la campagne de Joe Biden, mais doit chercher à se démarquer, parfois en se montrant plus centriste que le président américain.

Défense du pouvoir d'achat : alors que l'économie est une préoccupation centrale des Américains, à l'heure où l'inflation continue de se faire sentir et pèse sur les secteurs de l'emploi et du logement, Kamala Harris se pose en défenseuse du pouvoir d'achat. Elle assure vouloir "rendre de l'argent aux familles des classes moyennes et populaires" quand Donald Trump se bat "pour les milliardaires et les grandes entreprises". Et pour convaincre elle cite trois mesures fortes : un crédit d'impôt à la naissance, une aide pour primo-accédants à un logement ou encore un coup de pouce à la création d'entreprise. Elle promet aussi une réduction de l'inflation à 3% et un contrôle des prix pour les produits de première nécessité et les médicaments. Pour les plus riches, la donne est différente puisque Kamala Harris envisage de taxer à 28% les plus-values des ménages gagnant plus d'un million de dollars par an. C'est plus que le taux actuel, mais moins que les 39% souhaités par Joe Biden.

Mesures écologiques : le volet écologique n'est pas la partie la plus étayée du programme de Kamala Harris, mais la candidate investit le sujet pour se démarquer de Donald Trump qui a rompu avec les accords de Paris durant son mandat présidentiel. Si elle défend "le droit de respirer un air propre, de boire une eau propre et de vivre sans la pollution qui nourrit la crise climatique", elle ne précise pas comment. En parallèle, elle fait des voltefaces sur plusieurs mesures qu'elle défendait par le passé : plus question de s'opposer à la fracturation hydraulique, une technique qui permet de fissurer des roches pour extraire des hydrocarbures, plus question non plus d'interdire les pailles en plastique et autre déchets du type pourtant remplaçables. Dans la continuité de Joe Biden, Kamala Harris se dit favorable au inflation reduction act (IRA), un ensemble de mesures écologiques, économiques et sociales. Politique migratoire : l'immigration est un autre gros morceau de la campagne présidentielle sur lequel Kamala Harris joue les équilibristes. Elle veut se montrer ferme pour s'attirer la droite modérée, mais pas trop fermée pour ne pas faire fuir la gauche. Pourtant la candidate a annoncé un durcissement de la politique migratoire impliquant des "conséquences" pour les migrants illégaux et des investissements dans des barrières physiques à la frontière avec le Mexique.

Mesures sociales : Kamala Harris a surtout placé des sujets sociaux au cœur de sa campagne, à commencer par le droit à l'avortement face à un camp républicain à l'origine du durcissement de l'accès à l'IVG dans plusieurs États. La défense des minorités est aussi un point central de la campagne.

International : en matière de politique étrangère, Kamala Harris se positionne surtout sur l'Ukraine et le conflit israélo-palestinien. Sur ce dernier, elle a rappelé son engagement en faveur de la défense de l'Etat hébreu et a précisé qu'elle ne suspendrait pas les livraisons américaines d'armes à Israël en cas de victoire, mais elle souhaite aussi apparaître moins pro-israélienne que Joe Biden et a condamné les violences perpétrées à l'égard des civils palestiniens. Elle a déclaré que "beaucoup trop de Palestiniens innocents avaient été tués" et a appelé à "un cessez-le-feu". Quant à l'Ukraine, elle réaffirme le soutien des Etats-Unis au pays après l'invasion russe. D'ailleurs elle a épinglé Donald Trump sur ses bonnes relations avec les dirigeants Vladimir Poutine et Kim Jong Un et a assuré qu'elle ne feras pas "ami-ami" avec des dictateurs.

L'élan pris par Kamala Harris depuis l'officialisation de sa candidature n'a pas souffert du débat qui a l'opposée à Donald Trump le 10 septembre, au contraire. Alors que les qualités de débatteuse de la démocrate restaient à prouver, et en laisser certains sceptiques, l'ancienne procureure ne s'est pas laissée faire devant le républicain et ses allures de briscard ou ses attaques agressives. Elle est d'ailleurs, de l'avis général de la presse américaine, sortie victorieuse du duel qui restera le seul de la campagne.

La candidate démocrate a su tirer profit de son duel face à Trump et des contraintes imposés notamment sur la fermeture des micros, tant sur la forme que sur le front. Si Kamala Harris était sérieuse, solide et active lors de défendre ses idées ou de contrer celles de Donald Trump, elle a aussi montré un côté espiègle sans jamais se montrer désagréable ou condescendante, en se moquant de son adversaire lorsque ce dernier avançait un fake news et apparaissait plus bougon, voire agacé, et multipliant les borborygmes rappelant indéniablement son âge, se rapprochant des 80 ans, face aux 59 années de Kamala Harris.

Le parcours personnel de Kamala Harris impressionne et la vice-présidente sait le rappeler. "Je suis la preuve empirique de la promesse de l'Amérique", explique-t-elle régulièrement. Afro-américaine, aux origines jamaïcaine par son père et indienne par sa mère, et issue d'un milieu universitaire, elle est devenue la première femme à être élue procureure de San Francisco, avant de devenir procureure générale de Californie de 2011 à 2017. En tant que femme, Kamala Harris est susceptible d'obtenir un meilleur score que Joe Biden, mais surtout que Donald Trump, auprès des électrices américaines. Les démocrates enregistrent historiquement de bons scores sur cet électorat et espèrent capitaliser davantage sur ces votes avec leur candidate.

Si Kamala Harris est une pure démocrate de Californie qui convainc dans les États historiquement démocrates, elle peut avoir plus de difficultés à convaincre dans les États du Midwest qui penchent du côté républicain ou balancent d'un camp à l'autre selon les scrutins. Pour séduire cet électorat, son colistier Tim Walz pourrait être un bon atout. Gouverneur du Minnesota, le politique à la côte dans le Midwest au point qu'il a été nommé à la place de Josh Shapiro, autre démocrate populaire dans cette région des États-Unis. Le candidat à la vice-présidence permet aussi de faire l'équilibre et de rassurer l'électorat masculin en tant qu'homme blanc aux côtés d'une candidate féminine et noire.

Née le 20 octobre 1964 à Oakland en Californie d'un père jamaïcain, professeur d'économie à l'Université de Stanford et d'une mère indienne et oncologue de profession, Kamala Harris commence par obtenir son baccalauréat aux Etats-Unis avant d'obtenir un diplôme en science politique à l'Université Howard à Washington, puis un deuxième diplôme de droit à Hastings en Californie. Mariée depuis 2014 à l'avocat Douglas Emhoff, Kamala Harris a deux enfants issus d'un premier mariage : Cole et Ella.

En 1990, elle intègre le barreau de Californie et démarre comme adjointe au procureur du comté d'Alameda avant d'être élue procureure du district de San Francisco, de 2004 à 2011. Elle est la première femme à occuper cette fonction aux Etats-Unis, avant de devenir procureure générale de Californie de 2010 à 2017. Le 3 janvier 2017 marque un tournant dans la carrière politique de Kamala Harris, elle est élue comme sénatrice de la Californie en lieu et place de Barbara Boxer. Elle devient alors la deuxième sénatrice noire des Etats-Unis. Un mandat qu'elle assurera jusqu'en 2021. Pendant ces années, elle a notamment milité contre les discriminations raciales, la politique migratoire menée par Donald Trump et soutenu le mouvement Black Lives Matter après la mort de Georges Floyd.

Entre temps, Kamala Harris est candidate à l'investiture pour l'élection présidentielle de 2020, mais se retire finalement avant le début officiel des primaires. Joe Biden la choisit comme colistière et candidate démocrate à la vice-présidence. Le duo l'emporte et accède à la présidence du pays en 2020 en battant Donald Trump. Kamala Harris devient par la même occasion la première personne afro et asio-américaine à occuper une telle fonction. En août 2024, elle devient la candidate du parti démocrate à l'élection présidentielle du mois de novembre, après le retrait de Joe Biden de la course à la Maison Blanche. Elle affronte donc Donald Trump, pour tenter de briguer un premier mandat comme présidente des Etats-Unis.