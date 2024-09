Débat Trump - Harris : comment suivre la confrontation en direct ?

Le jour du grand débat entre Kamala Harris et Donald Trump est arrivé. À quelle heure et où suivre cet événement clé de la campagne présidentielle américaine ? On fait le point.

La soirée s'annonce riche en émotion outre-Atlantique où doit se tenir le premier débat entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump. Faute d'une campagne présidentielle classique - le précédent candidat des démocrates, le président sortant Joe Biden, ayant finalement abandonné la course en juillet dernier -, les deux concurrents n'avaient pas encore pu se confronter l'un à l'autre.

Organisé sur ABC News, depuis le Centre national de la Constitution à Philadelphie, en Pennsylvanie, le débat Harris-Trump doit débuter à 21 heures, heure locale, soit 3 heures du matin en France. Il faudra donc mettre son réveil pour suivre l'événement en direct. Il sera diffusé ici même, dans la fenêtre YouTube mise à disposition ci-dessous, mais également sur différentes chaînes télévisées françaises, telles que France 24, BFMTV et LCI. Le débat doit durer 90 minutes. Il devrait toutefois être entrecoupé de publicités, ce qui rallongera légèrement le temps de visionnage. À noter que sur les chaînes d'information françaises, des émissions spéciales sont organisées et devraient permettre à des experts de la politique américaine de décrypter dans la foulée les échanges.

​​​​​​Si le débat ne devrait pas manquer de piquant, au vu du casting et de l'enjeu, de nombreuses règles établies entre les camps Trump et Harris cadreront tout de même les choses. Pas de propos d'ouverture, 2 minutes pour conclure à la fin du débat, des micros fermés lorsque les candidats n'auront pas la parole, pas d'accessoire ni de note pré-écrite ou encore, pas de questions posées entre candidats… Le débat devrait néanmoins être un peu plus animé que le précédent qui avait opposé Joe Biden à Donald Trump.

Des stratégies bien définies

Kamala Harris se dit "fondamentalement désavantagée" face à son rival. Afin d'assurer la tenue du débat, son équipe de campagne et elle ont fait des concessions en acceptant des règles, qu'elles estiment favorables à Donald Trump. "Malgré nos inquiétudes, nous comprenons que Donald Trump risque de ne pas participer au débat, comme il a menacé de le faire auparavant, si nous n'acceptons pas son format préféré. Nous ne voulons pas compromettre le débat. C'est pourquoi nous avons accepté l'ensemble des règles proposées", est-il écrit dans un courrier adressé à ABC, relayé par BFMTV.

En cause : la fermeture des micros lorsque l'autre candidat s'exprime. Une règle "qui servira à protéger Donald Trump des échanges directs", estime le camp démocrate. Ce dernier comptait sans doute sur l'agressivité dont fait preuve le milliardaire dans sa campagne pour en tiret profit lors du débat. Mais le parti républicain a donné pour consigne à Donald Trump d'être justement "moins agressif" selon Pierre Bourgois, maître de conférences en science politique à l'Université catholique de l'Ouest, sur le plateau de France 24. Et "en coupant les micros, Donald Trump va pouvoir se positionner comme bien plus calme, apaisé". Il pourrait également sortir de son terrain habituel et laisse de côté les attaques personnelles pour aller sur celui des idées et défier sa rivale sur le fonds. Ce positionnement pourrait être un moyen pour Donald Trump de convaincre des électeurs indécis, quand à l'inverse un comportement agressif pourrait les détourner de lui. D'autant que Kamala Harris doit défendre le bilan du président Joe Biden, à la différence du républicain qui a quitté la Maison Blanche en 2021.

Détailler les programmes électoraux

Ce débat est d'autant plus important qu'il est le premier - et possiblement le dernier - entre Kamala Harris et Donald Trump. Le duel sera l'occasion pour la candidate démocrate de détailler son programme. "On a vu l'interview qu'elle a donnée à CNN la semaine dernière, pour l'instant, on est sur des considérations relativement générales, superficielles", analyse Pierre Bourgois. Kamala Harris a fait bonne impression en plaçant le droit à l'avortement, puis le sujet du pouvoir d'achat comme des priorités et en évoquant l'immigration pour s'adresser aux électeurs de droite modéré. Mais elle doit désormais préciser son propos et défendre le bilan des quatre années passées.

Mais ce débat sera surtout le moment pour Kamala Harris de prouver qu'elle sait tenir tête à un Donald Trump incisif. "On ne sait pas comment [Kamala Harris] se situe lorsqu'elle est acculée, lorsqu'elle est poussée dans ses retranchements", indique Pierre Bourgois. Face à elle, un habitué des plateaux, rodé aux débats de campagne. Le milliardaire a déjà multiplié les attaques envers sa concurrente, en remettant par exemple en question ses origines.

Pour l'instant, les dernières enquêtes d'opinion donnent la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump au coude-à-coude. La prudence est d'autant plus de mise que l'élection présidentielle américaine se joue au suffrage universel indirect. Le suspense est donc à son comble...