Programme de Kamala Harris : économie, politique internationale, écologie... quelles sont les mesures clés proposées par la candidate démocrate ?

Aide aux classes moyennes, droit à l'avortement et défense des minorités, voici le programme de Kamala Harris pour l'élection présidentielle, basé sur quelques points clés.

La vice-présidente Kamala Harris a pris la place de Joe Biden dans la course à la Maison Blanche, augmentant les chances du camp démocrate, expression de la gauche et du centre aux Etats-Unis. Il dispose généralement du soutien des minorités qu'elles soient ethniques (afro-américains, latinos et autres communautés issues de l'immigration), religieuses (le protestantisme étant extrêmement majoritaire aux Etats-Unis, tous les autres cultes font partie des minorités), ou établies selon les profils socio-économiques.

Kamala Harris propose un programme bien différent de son adversaire républicain. Elle a notamment fait de la défense du pouvoir d'achat des classes moyennes l'un de ses combats premiers. Quels sont alors les mesures phares du programme de la candidate démocrate ?

Pour la relance économique, la démocrate a en tête trois mesures fortes : un crédit d'impôt à la naissance, une aide pour les primo-accédants à un logement ou encore un coup de pouce à la création d'entreprise. Elle promet aussi de lutter contre l'inflation avec une réduction à 3% et un contrôle des prix pour les produits de première nécessité et les médicaments. Kamala Harris prévoit aussi de taxer à 28% les plus-values des ménages gagnant plus d'un million de dollars par an. A l'inverse, elle a promis de réduire les impôts pour les classes moyennes et ouvrières. Kamala Harris oppose son programme à celui du républicain qui, selon elle, "se bat "pour les milliardaires et les grandes entreprises".

Malgré tout, une partie de l'électorat démocrate habituel se détourne de Kamala Harris au profit de Donald Trump pour des raisons économiques, notamment les hommes afro-américains et latinos. Pour les convaincre, Kamala Harris a de fait insister sur des mesures pensées pour ces communautés avec un programme "d'opportunités" économiques pour les hommes noirs qui prévoit des aides à la formation, à l'apprentissage et à l'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat.

Mesures sociales : Avortement et immigration, deux points importants

Kamala Harris a axé sa campagne sur des mesures sociales. Elle a notamment mis en exergue le sujet du droit à l'avortement, qui a reculé jusqu'à être interdit dans plusieurs Etats américains après une décision de la Cour suprême. Le parti démocrate souhaite le garantir à toutes les femmes dans le pays. Si elle a mis un point d'honneur sur le droit des femmes, elle souhaite également préserver les droits des personnes LGBTQIA +.

Kamala Harris a aussi dû préciser sa politique en matière d'immigration et sur ce point elle se différencie largement de son opposant. Elle veut se montrer ferme pour s'attirer la droite modérée, mais pas trop fermée pour ne pas faire fuir la gauche. La candidate a alors annoncé un durcissement de la politique migratoire impliquant des "conséquences" pour les migrants illégaux et des investissements dans des barrières physiques à la frontière avec le Mexique. Elle veut avant tout lutter contre les groupes criminels qui se livrent à différents trafics.

Kamala Harris se positionne sur deux grands sujets : l'Ukraine et le conflit israélo-palestinien. Sur ce dernier, elle a rappelé son engagement en faveur de la défense de l'Etat hébreu et a précisé qu'elle ne suspendrait pas les livraisons américaines d'armes à Israël en cas de victoire. Mais elle souhaite aussi apparaître moins pro-israélienne que Joe Biden et a condamné les violences perpétrées à l'égard des civils palestiniens. Elle a déclaré que "beaucoup trop de Palestiniens innocents avaient été tués" et a appelé à "un cessez-le-feu".

Quant à l'Ukraine, elle assure un soutien infaillible au pays "le temps qu'il le faudra" face à l'invasion russe. Pour le lien avec l'Union européenne, elle devrait tenter d'entretenir de bonnes relations transatlantiques.

Kamala Harris n'a pas fait de l'écologie un sujet fort de sa campagne, malgré les attentes importantes en matière environnementale. Elle défend toutefois "le droit de respirer un air propre, de boire une eau propre et de vivre sans la pollution qui nourrit la crise climatique", même si elle donne peu de précisions sur la façon d'y parvenir. Elle continuera ainsi de mettre en avant l'Inflation Reduction Act, qui promeut l'énergie propre.

En parallèle, elle fait des voltefaces sur plusieurs mesures qu'elle défendait par le passé : plus question de s'opposer à la fracturation hydraulique, une technique qui permet de fissurer des roches pour extraire des hydrocarbures, plus question non plus d'interdire les pailles en plastique et autre déchets du type pourtant remplaçables.