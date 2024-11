Guerre Israël - Hezbollah : que contient l'accord de cessez-le-feu ?

Après plus d'un an de guerre, dont deux mois d'escalade, entre Israël et le Hezbollah libanais, Benjamin Netanyahou a annoncé que son cabinet de sécurité allait adopter "dans la soirée" un cessez-le-feu avec le Hezbollah libanais.

"La durée du cessez-le-feu dépendra de ce qui se passera au Liban", a dans la foulée précisé Benjamin Netanyahou ce mardi. Dans son allocution à la télévision israélienne, le Premier ministre israélien a révélé qu'il allait présenter "ce soir" au "cabinet pour approbation un projet de cessez-le-feu au Liban". "En accord total avec les États-Unis, nous maintenons une totale liberté d'action militaire" au Liban, a-t-il cependant tenu à souligner, précisant que dans le cas où le Hezbollah viendrait à violer l'accord et/ou tenterait de se réarmer "nous attaquerons".

Alors que le ministre de la Sécurité nationale israélien, Itamar Ben-Gvir, s'opposait vivement ces dernières heures à la trêve, estimant que conclure un accord avec le Liban serait "une grave erreur" et une "occasion historique manquée d'éradiquer le Hezbollah", Benjamin Netanyahou a défendu l'accord de cessez-le-feu au Liban. Pour le Premier ministre, cela permettra à l'État hébreu de "se concentrer sur la menace iranienne", mais également de "réarmer" ses troupes et d'"intensifier la pression sur le Hamas". De son côté, le Premier ministre libanais a appelé, dans un communiqué, "la communauté internationale [...] à agir rapidement pour mettre fin à cette agression et mettre en œuvre immédiatement un cessez-le-feu".

Que prévoit l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah ?

Mardi soir, Benjamin Netanyahou n'a pas précisé ce que prévoyait exactement l'accord de cessez-le-feu. Cependant, plusieurs points étaient évoqués dans les médias ces dernières heures, comme le fait qu'il imposerait des mesures comparables aux forces israéliennes et à celles du Hezbollah libanais, groupe islamiste chiite pro-iranien. Il viserait également à évacuer la zone du sud de Liban qui concentre les affrontements. Le texte prévoirait une trêve de 60 jours durant lesquels les deux belligérants mettraient fin à leur présence armée : l'armée israélienne devrait quitter le Liban et le Hezbollah devrait se replier au nord du fleuve Litani selon le site d'information américain Axios.

Le départ de ces troupes laisserait place à l'arrivée de milliers de soldats de l'armée libanaise qui est restée à l'écart du conflit, exception faite de quelques frappes en représailles d'attaques israéliennes ayant ciblé ses infrastructures. Au moins 5 000 soldats pourraient être mobilisés selon le ministre des Affaires étrangères libanais Abdallah Bou Habib rapporte France 24. L'armée libanaise serait épaulée par les Casques bleus, la force de maintien de la paix de l'ONU.

Pour s'assurer du respect des termes du cessez-le-feu - qui reprend en partie ceux de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée en 2006 après une guerre d'un mois entre Israël et le Liban, mais jamais pleinement respectée -, un comité de surveillance international serait mis en place. Cinq pays devraient composer ce comité dirigé par les Etats-Unis.

Des conditions encore en suspens, d'autres abandonnées

Si les grandes lignes de l'accord paraissent acceptables par les deux parties selon la communauté internationale, quelques conditions ont compliqué les négociations. Sur la question du comité de surveillance international, le choix des pays membres à fait débat : Israël s'est opposé à la présence de la France en raison des relations politiques franco-libanaises et des désaccords et vifs échanges entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou. L'Etat hébreu aurait finalement revu sa positon acceptant la présence de la France. De l'autre côté, le Hezbollah a refusé la participation de la Grande-Bretagne pour sa proximité avec Israël. Concèdera-t-il sur ce point après la concession israélienne ?

Reste qu'Israël a fait valoir une autre exigence : celle d'avoir la liberté de frapper le Liban en cas de violation des termes de l'accord par le groupe islamiste. Un point défendu par le ministre israélien de la Défense Israël Katz au nom d'une "politique de tolérance zéro", mais qui semble peu compatible avec un accord de cessez-le-feu et qui entrainerait une violation de la souveraineté du Liban. Le chef du Hezbollah a précisé pour sa part qu'il n'accepterait un accord qu'à la condition que celui-ci implique une "fin complète de l'agression".

Un autre point pourrait rester source de tensions sans pouvoir être réglé par les termes de l'accord de cessez-le-feu : les 13 points contestés de la ligne bleue, frontière entre Israël et le Liban. La ligne bleue a été tracée par l'ONU en 2000 après le retrait israélien au Liban, mais treize points de cette frontière sont disputés entre les deux pays. Israël comme le Liban refusent cependant de négocier sur la répartition des terres.