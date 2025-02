Trêve à Gaza : les libérations d'otages confirmées, la reprise des combats évitée

Le Hamas a annoncé qu'il libèrera bien des otages ce samedi 15 février, comme convenu dans l'accord de trêve. Il avait précédemment décidé de suspendre les échanges, mais Israël avait alors menacé de reprendre les combats.

La trêve de Gaza devrait finalement se poursuivre encore quelques jours et au moins ce samedi. Le Hamas a annoncé vendredi 14 février que trois otages israéliens seront bien libérés, en échange de prisonniers, pour ce que doit être la sixième vague de libérations depuis le début du cessez-le-feu. Le groupe islamique aurait reçu la liste des otages devant être rendus à l'Etat hébreu, l'un d'entre eux devrait être libéré par son le Djihad islamique, un allié du Hamas.

Des doutes planaient sur les libérations d'otages et de prisonniers initialement prévues ce samedi, après les récentes tensions et les déclarations des deux belligérants qui s'accusaient mutuellement ne pas respecter tous les termes de l'accord. Le Hamas annonçait lundi 10 février reporter les libérations d'otages "jusqu'à nouvel ordre" après avoir dénoncé une "violation totale" de l'accord par le camp israélien et son allié américain. Une réponse aux menaces de Donald Trump sur un "nettoyage ethnique" selon plusieurs dirigeants du groupe islamiste palestinien : "Le langage des menaces est sans valeur et ne fait que compliquer les choses. [...] Trump doit se rappeler qu’il y a un accord qui doit être respecté par les deux parties et que c’est le seul moyen de faire revenir les prisonniers", a lancé Sami Abou Zouhri, un des chefs du Hamas.

Israël a répondu au Hamas le mardi 11 février par la voix de son Premier ministre, Benyamin Nétanyahou, qui a promis une reprise des combats en l'absence de nouvelles libérations d'otages. "Si le Hamas ne libère pas nos otages d’ici à samedi midi, le cessez-le-feu prendra fin et [l’armée israélienne] reprendra des combats intenses jusqu’à ce que le Hamas soit définitivement battu", a-t-il déclaré. Le chef du gouvernement israélien n'a toutefois pas décidé de quels otages il attendait la libération : des quelques individus devant être normalement libérés, des 12 derniers otages faisant partie des personnes libérables pendant la première phase de la trêve ou de tous les otages restants. Donald Trump a pour sa part exigé les libérations de "tous les otages" retenus à Gaza d'ici samedi midi et a promis "l'enfer" si cette condition n'était pas respectée.

L'annonce du Hamas sur les prochaines libérations semble répondre à la conditions d'Israël pour ne pas reprendre les hostilités. Sauf si l'Etat hébreu exigeait la libération de l'ensemble des captifs à l'instar de Donald Trump. Une exigence qui ne correspond cependant pas à l'accord de trêve et qui peut difficilement justifier une rupture au cessez-le-feu.

Ce que prévoit l'accord sur les libérations d'otages

La trêve à Gaza a permis de libérer 21 otages du Hamas en échange d'environ 700 à 800 prisonniers palestiniens depuis le 19 janvier. Mais l'accord conclu entre Israël et le Hamas prévoit une première phase de cessez-le-feu jusqu'au 1er mars durant laquelle 33 otages du Hamas doivent être libérés en échange de 1 900 prisonniers palestiniens. Ce début de trêve n'assurait donc la libération que d'une partie des 73 otages retenus par le Hamas, dont 34 sont morts selon les informations de l'armée israélienne. Les autres Israéliens captifs devaient être libérés lors d'une deuxième et d'une troisième phase dont les conditions devaient être négociées cette semaine et jusqu'à la fin de l'accord.

Mais le Hamas a pointé "un retard et un manque d'engagement" d'Israël et des Etats-Unis "dans la mise en œuvre de la première phase" de la trêve "ainsi qu'une tentative de créer un environnement politique, diplomatique et médiatique destiné à faire pression sur les négociateurs palestiniens avant l'entrée dans la deuxième phase" a rapporté Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas auprès de l'AFP. Selon ce responsable, "cela met clairement l'accord en danger et pourrait mener à son arrêt ou son effondrement".

Avant l'annonce du Hamas sur le report des libérations jusqu'à nouvel ordre, le dernier échange d'otages et de prisonniers organisé le samedi 8 février avait déjà souffert de complications dues à des tensions dans les négociations. A l'issue des libérations, l'Etat hébreu avait dénoncé un "spectacle cruel" lors de la libération des otages aux visages émaciés et entourés de drapeaux palestiniens, tandis que le Club des prisonniers palestiniens avait révélé des agressions de familles civiles par l'armée israélienne.

Une reprise du conflit après la trêve ?

Outre la libération des otages et de prisonniers, la première phase de la trêve à Gaza prévoit aussi le retrait des troupes israéliennes de certains corridors et espaces pour permettre le retour des civils gazaouis. "Une livraison d'aide humanitaire partout dans la bande de Gaza permettant l'entrée d'équipements de première nécessité notamment pour les personnes déplacées qui ont perdu leur logement à la suite de la guerre, ainsi que la réhabilitation des hôpitaux, centres de santé et autres" sont également au programme de cette première phase. Des conditions préalables devant permettre un retrait définitif d'Israël dans l'enclave palestinienne. Mais l'Etat hébreu s'est toujours opposé à l'idée de mettre fin au conflit avant "l'extermination" du Hamas et cette position a été réaffirmée ces derniers jours par Benyamin Nétanyhaou le 8 février dans une interview sur Fox news : "Nous éliminerons le Hamas et ramènerons nos otages. C'est l'ordre. Et c'est ce que nous ferons." Un objectif également poursuivi par Donald Trump.