Trêve à Gaza : les quatre otages israéliennes en route vers Israël

Les quatre otages israéliennes ont été remises à la Croix-Rouge par le Hamas ce samedi 25 janvier, puis à l'armée israélienne, en échange de 200 palestiniens, selon des sources palestiniennes.

Les quatre otages israéliennes devant être libérées par le Hamas ont été remises à la Croix-Rouge ce samedi 25 janvier peu après 9 heures (10 heures, à Paris). Il s'agit bien de quatre femmes et soldates : Karina Arif, Daniela Gilboa, Naama Levy et Liri Albag. Elles ont ensuite été remises à l'armée israélienne, qui les accompagne jusqu'au sol israélien. Elle ont été échangées contre "au moins 120 prisonniers (palestiniens)", rapportait vendredi le journal Haaretz. Selon des sources palestiniennes citées par Franceinfo, 200 Palestiniens seraient libérés samedi en échange des otages.

Pour rappel, la trêve entre Israël et le Hamas a commencé le dimanche 19 janvier 2025 à 11h15 (10h15 heure française), avec trois heures de retard, le Hamas reconnaissant un contretemps "pour des raisons techniques sur le terrain". Dans la foulée, les premiers otages ont été libérés. Il s'agit de trois femmes : Romi Gonen (24 ans), Emily Damari (28 ans) et Doron Steinbrecher (31 ans). Quelques heures plus tard, Israël a annoncé avoir relâché 90 prisonniers palestiniens dans le cadre du premier échange de prisonniers prévu par l'accord de trêve avec le Hamas. "Ce soir, 90 terroristes ont été (...) libérés" de la prison militaire d'Ofer, en Cisjordanie occupée, et d'un centre de détention à Jérusalem, précise un communiqué de l'Autorité pénitentiaire israélienne.

Ces séries d'échanges de prisonniers doivent se dérouler à intervalles plus ou moins réguliers pendant six semaines. Au total, cela concerne 33 otages israéliens et 1 900 prisonniers palestiniens. "Entre trois et quatre femmes enlevées" seront "libérées chaque semaine", précisait Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne, la semaine passée, même si Benjamin Netanyahu a prévenu qu'Israël se réservait "le droit de reprendre la guerre si besoin". L'Etat hébreu a déjà publié une liste de 734 détenus "libérables". Le Hamas et Israël se seraient enfin mis d'accord sur la libération de 296 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité lors de la prochaine phase, dont 236 doivent être déportés, soit vers le Qatar, soit en Turquie.

Ce que contient cet accord de trêve

Washington, principal allié d'Israël, comme les autres membres du G7, encourage les belligérants à aller plus loin et à négocier une paix durable dans un communiqué : "Nous demandons instamment à toutes les parties de négocier de manière constructive les phases subséquentes de l'accord, pour garantir sa pleine mise en œuvre et la fin définitive des hostilités". Mais rien ne garantit la réussite des prochaines négociations. Avant de confirmer l'accord, Benyamin Nétanyahou affirmait le jeudi 16 janvier que le Hamas s'était "retiré de certains accords" à la dernière minute : "Le Hamas revient sur les accords et crée une crise qui empêche un accord". Il avait prévenu que le gouvernement israélien "ne se réunira pas tant que [...] le Hamas a accepté tous les éléments de l’accord".

Lors de sa conférence de presse, le Premier ministre qatari a révélé que l'accord conclu comportait trois phases. La première consistera à positionner les troupes israéliennes le long de la frontière de Gaza, "ce qui permettra un échange de prisonniers, aux personnes déplacées de retrouver leur logement et facilitera aussi le transfert de personnes blessées pour pouvoir suivre des traitements", a détaillé Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani.

"Une livraison d'aide humanitaire partout dans la bande de Gaza permettant l'entrée d'équipements de première nécessité notamment pour les personnes déplacées qui ont perdu leur logement à la suite de la guerre, ainsi que la réhabilitation des hôpitaux, centres de santé et autres" sont également au programme de cette première phase. Les phases deux et trois restent floues à ce stade. Elles "seront finalisées lors de la mise en œuvre de la première phase", a indiqué le Premier ministre.