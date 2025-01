"Certains se sont jetés dans le vide"... L'incendie d'un hôtel en Turquie fait des dizaines de morts

Dans une station de ski du centre de la Turquie, un hôtel a pris feu en pleine nuit ce mardi 21 janvier, faisant au moins 66 morts et 51 blessés.

Dans cet hôtel apparemment dépourvu de système d'alarme, un incendie s'est subitement déclaré dans la nuit de lundi à mardi, faisant au moins 66 morts et 51 blessés, a annoncé le ministre de l'Intérieur turque, Ali Yerlikaya. Le bâtiment, situé dans la station de Kartalkaya, à 170 kilomètres au nord-ouest d'Ankara, en Turquie, est adossée à une falaise, ce qui complique l'intervention des pompiers dépêchés sur place.

Selon Tanju Ozcan, le maire de Bolu (chef-lieu de la province du même nom), dont dépend la station de Kartalkaya, le feu a tout de même été maîtrisé en fin de matinée. Mais le drame n'est toujours pas terminé puisque les autorités locales redoutent désormais l'effondrement du bâtiment de dix étages.

Tandis qu'un précédent bilan dans la matinée faisait état de 10 morts et de 32 blessés, "le nombre de morts dans l'incendie (de) hôtel est passé à soixante-six. 51 personnes ont été blessées, dont une grièvement", a indiqué le ministre après s'être rendu sur place. Mais le bilan pourrait encore s'alourdir avec la poursuite des fouilles dans les décombres.

Le silence des alarmes et des détecteurs

Quatre personnes, dont le propriétaire de l'établissement, ont été arrêtées selon le ministre de la Justice, Yilmaz Tunc, qui s'est également rendu sur place. La cause du sinistre n'est pas encore connue mais la colère enflent chez les rescapés, considérant "les négligences" dont ils ont été victimes selon eux. Et pour cause : l'incendie s'est déclaré à 3h30 du matin (1h30 à Paris) dans le silence le plus total.

"Aucune alarme ne s'est déclenchée, aucun détecteur de fumée ni escalier de secours alors qu'il y avait de la fumée jusqu'au dixième étage", a dénoncé à la télévision un quinquagénaire en pleurs, qui se trouvait en famille depuis dimanche dans l'établissement. Face à ces déclarations, le ministre de l'Intérieur a promis que "toutes les mesures seront prises si l'enquête montre qu'il y a eu négligence ou que des fautes ont été commises".

Aux premières loges de ce drame, les clients ont vu les flammes rapidement se propager au reste du bâtiment en raison du bardage en bois, ont rapporté les médias turcs. Sur les images, du feu et des panaches de fumée noire s'échappent des fenêtres supérieures et du toit pendant l'intervention des 428 pompiers mobilisés sur place depuis 4h15, souligne le ministre de l'Intérieur.

"Les gens appelaient à l'aide"

De leur côté, les employés de l'hôtel ont aidé, comme ils le pouvaient, à l'évacuation des clients. "Les gens appelaient à l'aide, ils demandaient des couvertures pour pouvoir sortir par les fenêtres", a témoigné Baris Salgur, employé d'un hôtel voisin.

"On leur a apporté ce qu'on trouvait, des cordes, des oreillers, et même un canapé... Quand les flammes se sont approchées d'eux, certains se sont jetés dans le vide", a-t-il ajouté. Au total, au moins trois personnes ont trouvé la mort en sautant par les fenêtres selon la chaîne de télévision privée NTV.

Face à l'ampleur du sinistre, le ministre de la Justice a annoncé qu'une enquête avait été confiée à "six procureurs", appuyés par un comité d'experts. Devant sa formation, l'AKP, réuni en congrès, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a également assuré que "tout sera mis en œuvre pour faire la lumière sur tous les aspects du drame et pour demander des comptes aux responsables".