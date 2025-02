Guerre en Ukraine : la centrale nucléaire de Tchernobyl attaquée par "la Russie", des risques de radioactivité ?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d'être à l'origine de l'attaque de l'arche de la centrale nucléaire de Tchernobyl ce vendredi 14 février 2025. Le Kremlin s'en défend.

Cette nuit, vers 1h50 du matin heure locale, la centrale nucléaire de Tchernobyl a été frappée par un drone explosif russe, selon le président ukrainien. Il a percuté le dôme métallique anti radiation installé en 2019, et plus particulièrement l'arche de la centrale qui recouvre le réacteur qui a explosé en avril 1986, et les débris radioactifs qui s'y trouvent encore. Des tôles ont été déchirées par les flammes, les combles de la structure métallique ont été démolis et des équipements endommagés dans la zone d'impact du missile.

"Le seul pays au monde qui attaque de tels sites, occupe des centrales nucléaires et mène la guerre sans se soucier des conséquences est la Russie d'aujourd'hui. Il s'agit d'une menace terroriste pour le monde entier", fustige sur X (ex-Twitter) Volodymyr Zelensky.

Il précise que "le feu a été éteint" et que "pour l'instant, tous les niveaux de radiations n'ont pas augmenté et sont constamment surveillés". Une première nouvelle rassurante. Selon les premières évaluations, les dégâts sur le refuge sont importants", poursuit-il. De son côté, l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) a bien confirmé avoir entendu "une explosion provenant de l'arche de confinement" et avoir été informée qu'il s'agissait d'un drone.

"La Russie doit être tenue responsable de ses actes"

Quid de la position de la Russie ? Ce vendredi, le Kremlin a indiqué que ses hommes ne lançaient pas d'attaques contre des installations en Ukraine. "Je ne dispose pas d'informations précises. Ce que je sais, c'est qu'il ne peut être question de frappe contre telle ou telle infrastructure nucléaire (…) Les militaires russes ne font pas ça", a assuré le porte-parole russe, Dmitri Peskov.

"Chaque nuit, la Russie mène de telles attaques contre les infrastructures et les villes ukrainiennes. La Russie continue d'élargir son armée et ne montre aucun changement dans sa rhétorique étatique dérangée et anti-humaine. Cela signifie que Poutine ne se prépare absolument pas à des négociations : il se prépare à continuer de tromper le monde. C'est pourquoi il doit y avoir une pression unifiée de la part de tous ceux qui apprécient la vie – une pression sur l'agresseur. La Russie doit être tenue responsable de ses actes", abonde Volodymyr Zelensky ce vendredi.