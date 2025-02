Ces pays d'Europe pourraient être attaqués par Poutine selon Zelensky et des services secrets

La Russie "va déclarer la guerre" à l'Otan", et particulièrement à l'Europe, a prévenu le président ukrainien lors de la Conférence de Munich sur la sécurité. Certains pays sont en première ligne face une éventuelle offensive russe.

L'Europe serait dans le viseur de la Russie. Lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, le vendredi 14 février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en guerre contre les forces russes depuis près de trois ans, a mis en garde les pays européens contre une attaque que pourrait orchestrer le Kremlin. Une escalade militaire serait en préparation depuis le Bélarus, pays allié de Moscou qui avait déjà aidé à organiser l'invasion de l'Ukraine. "La Russie prépare 15 divisions", a assuré Volodymyr Zelensky qui dit "comprendre clairement ce que les Russes vont faire avec le Bélarus".

La menace d'une attaque russe en Europe est réelle selon le président ukrainien qui admet ne pas connaître précisément les cibles visées. Il émet des hypothèses basées sur la proximité des pays européens avec la Russie : "Je ne sais pas qui ils attaqueront, mais ils le feront. Peut-être l'Ukraine, peut-être la Pologne, peut-être les pays baltes", à savoir l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

Des avertissements réitérés par Volodymyr Zelensky dimanche soir dans une interview accordée à la chaîne américaine NBC. Cette fois, il n'était plus question d'une attaque visant un ou plusieurs pays frontaliers, mais de s'en prendre plus largement aux pays membres de l'Otan : "Nous pensons que Poutine va déclarer la guerre à l'Otan" si les Etats-Unis quittent ou diminuent leur soutien à l'organisation, a indiqué le président ukrainien. Or, Donald Trump a déjà menacé de quitter l'alliance de l'Atlantique nord, le 8 décembre dernier, estimant que les pays européens ne financent pas assez l'organisation. Si la menace venait à se concrétiser, elle renforcerait l'hypothèse d'une attaque russe analyse le chef d'Etat en guerre : "Je ne sais pas si les Russes voudront 30% de l'Europe, 50%, je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais ils auront cette possibilité."

Une attaque russe contre l'Europe d'ici à 2 ans

Avant Volodymyr Zelensky, ce sont les services de renseignement danois qui ont alerté sur les capacités de la Russie à attaquer l'Europe dans une note publiée le 11 février. Ces derniers, qui s'appuient sur leurs rapports d'évaluation de la menace russe, estiment que le Kremlin pourrait lancer une offensive à grande échelle contre l'Europe d'ici à cinq ans si Moscou "perçoit l'Otan comme militairement affaiblie ou politiquement divisée". Une appréciation qui dépendra grandement de la position de Donald Trump concernant l'engagement et le maintien des Etats-Unis dans l'Otan.

Les renseignements danois expliquent dans leur note que la Russie travaille depuis 2022 à reconstruire ses forces militaires en parallèle de la guerre en Ukraine, mais que depuis 2024 "cet effort a changé de nature, passant de la reconstruction à un renforcement militaire intensifié dans le but de pouvoir mener un combat égal contre les forces de l'Otan." Une manœuvre permise par le soutien de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord. Selon les calculs des services danois, la Russie serait dans une position favorable pour attaquer les trois pays baltes d'ici à deux ans après la fin de la guerre en Ukraine, avant une opération plus vaste sur l'Europe.

L'Europe appelée à se préparer

Ces mises en garde invitent les pays européens à s'organiser pour assurer la sécurité de leurs frontières et plus largement du continent, indépendamment du soutient des Etats-Unis. D'où l'organisation en urgence d'une réunion des principales forces militaires européennes ce lundi 17 février à Paris. Les investissements de chaque pays dans ses moyens militaires et dans ceux de l'Otan devraient être abordés, de même que des mesures d'aides à l'Ukraine. Défendant l'envoi d'aides supplémentaires à son pays, Volodymyr Zelensky a assuré que soutenir l'Ukraine revenait plus que jamais à protéger l'Europe depuis la Conférence de Munich : "Ce que nous voyons déjà, c'est que l'Europe renforcera davantage son unité autour de l'Ukraine, car il s'agit de sa protection. Ils comprennent de plus en plus qu'ils sont les prochains. Pas dans un avenir lointain, mais dans un avenir proche."