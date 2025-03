Guerre en Ukraine : le cessez-le-feu sur la table, et déjà un accord entre Moscou et Washington

Après une déclaration commune des Etats-Unis et de l'Ukraine sur une proposition de cessez-le-feu avec la Russie, le Kremlin doit désormais se prononcer. Les premiers échanges avec Washington ont déjà eu lieu.

En direct

09:25 - "La balle est dans le camp de Poutine", assure Olaf Scholz Le chancelier allemand Olaf Scholz estime ce mercredi qu'il appartient désormais à Vladimir Poutine de prendre position sur la proposition de cessez-le-feu. "À présent, la balle est dans le camp de Poutine", a déclaré le chancelier sur X. Il qualifie l'idée d'un cessez-le-feu de 30 jours de "pas important et juste vers une paix équitable pour l'Ukraine".

09:11 - Vladimir Poutine "va s'adresser à la nation" La Russie va-t-elle communiquer rapidement près la proposition de cessez-le-feu abordée hier entre l'Ukraine et les Etats-Unis ? Sur BFMTV-RMC, l'ancien diplomate russe Vladimir Fédorovski pense que Poutine "va s'adresser à la nation" et "va parler à Trump" prochainement. "Peut-être qu'il va faire des gestes en faveur des Américains", poursuit-il.

08:59 - La position de la Russie sera déterminée à l'intérieur du pays, et non à l'étranger Selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, "la position de la Fédération de Russie ne se définit pas à l'étranger en raison d'accords ou d'efforts de certaines parties", a déclaré Maria Zakharova en réponse à la proposition de cessez-le-feu, des propos relayés par la BBC. "La position de la Fédération de Russie se définit au sein même de la Fédération de Russie", abonde-t-elle.

08:31 - 4 morts à Odessa après une frappe russe Malgré les pourparlers d'hier entre l'Ukraine et les Etats-Unis et la proposition conjointe d'un cessez-le-feu de 30 jours (qui n'est pas encore effectif), Kiev annonce ce mercredi la mort d'au moins 4 personnes après une frappe attribuée à Moscou dans le port d'Odessa, hier soir. Deux autres personnes ont été blessées, un membre d'équipage et un employé du port. Un missile Iskander-M a notamment occasionné des dégâts sur le MJ Pinar, un navire battant pavillon de La Barbade, précise ce matin le parquet régional sur Telegram. Le navire touché était en train de charger du blé

08:22 - Les poids lourds militaires européens réunis à Paris Ce mercredi, le ministre des Armées Sébastien Lecornu reçoit ses homologues des quatre autres piliers militaires européen: l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, et le Royaume-Uni, pour "coordonner leur action en soutien à Kiev", indiquait la semaine passée son entourage. "Les ministres échangeront pour coordonner l'action de nos pays en soutien a Kiev (...) Ils échangeront aussi sur le réarmement nécessaire de l'Europe et de nos pays respectifs, qui s'impose pour garantir notre sécurité collective sur le long terme", précise-t-on.

08:08 - Ce que dit la déclaration conjointe des Etats-Unis et de l'Ukraine "L’Ukraine s’est déclarée prête à accepter la proposition américaine d’instaurer un cessez-le-feu immédiat et provisoire de 30 jours, qui peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et qui est soumis à son acceptation et à sa mise en œuvre simultanée par la Fédération de Russie. Les Etats-Unis communiqueront à la Russie que la réciprocité russe est la clé pour parvenir à la paix. Les Etats-Unis lèveront immédiatement la suspension du partage de renseignements et reprendront leur assistance sécuritaire à l’Ukraine (...) Les délégations ont également discuté de l’importance des efforts d’aide humanitaire dans le cadre du processus de paix, en particulier pendant le cessez-le-feu susmentionné, y compris l’échange de prisonniers de guerre, la libération de détenus civils et le retour des enfants ukrainiens transférés de force (...) Enfin, les présidents des deux pays ont convenu de conclure, aussitôt que possible, un accord global pour le développement des ressources minérales essentielles de l’Ukraine afin de développer l’économie ukrainienne et de garantir la prospérité et la sécurité à long terme de l’Ukraine", peut-on lire dans la déclaration conjointe sur la réunion entre les États-Unis et l’Ukraine à Djeddah, mardi 11 mars.

08:00 - Le pacte entre la CIA et le renseignement russe Plusieurs agences de presse russes ont annoncé ce mercredi 12 mars 2025 que les directeurs du Service de renseignement extérieur russe (SVR), Sergueï Narychkine, et de la CIA, John Ratcliffe, sont se mis d'accord, hier par téléphone, "pour des contacts réguliers (...) afin de contribuer aux garanties de la stabilité et la sécurité internationales, ainsi qu'à la baisse de la confrontation dans les relations entre Moscou et Washington". Une bonne nouvelle en vue de la paix, après que Kiev ait acté la proposition de Washington d'un cessez-le-feu après neuf heures de pourparlers.

11/03/25 - 23:32 - "L’Italie soutient pleinement les efforts des États-Unis", déclare Giorgia Meloni FIN DU DIRECT - La cheffe du gouvernement italien a elle aussi réagi ce mardi soir. "L’Italie soutient pleinement les efforts des États-Unis, sous la direction du président [Donald] Trump, pour parvenir à une paix juste garantissant la sécurité à long terme de l’Ukraine. La décision appartient désormais à la Russie", a-t-elle estimé dans un communiqué.

11/03/25 - 22:44 - Kiev confirme la reprise de l'assistance militaire américaine La fin de la suspension de l'aide militaire américaine ne sera pas restée longtemps de simples paroles. "J’ai la confirmation que l’assistance militaire américaine a repris. Les accords sont mis en œuvre", a ainsi annoncé sur Facebook mardi soir le colonel Pavlo Palisa, membre de l’état-major ukrainien.

11/03/25 - 22:21 - Emmanuel Macron se réjouit des "avancées" des discussions entre Kiev et Washington Le président de la République n'a pas manqué de réagir mardi soir aux annonces faites par les États-Unis et l'Ukraine à l'issue de leurs discussions en Arabie saoudite. "Je me félicite des avancées permises par les discussions entre les États-Unis d’Amérique et l’Ukraine qui se sont tenues ce jour à Djeddah, en particulier sur l'idée d'un possible cessez-le-feu pour 30 jours", a déclaré sur X Emmanuel Macron, avant de faire à son tour pression sur la Russie : "La balle est aujourd'hui clairement dans le camp de la Russie. La France et ses partenaires restent engagés pour une paix solide et durable, qui soit adossée à des garanties de sécurité robustes pour l’Ukraine."

11/03/25 - 21:48 - Moscou réagit : des contacts avec les Américains pas exclus "dans les prochains jours" La Russie ne ferme pas la porte à des échanges diplomatiques avec Washington. "Nous n’excluons pas des contacts avec des représentants des États-Unis pendant les prochains jours", a ainsi réagi Maria Zakharova auprès des agences russes TASS et Ria Novosti.