Guerre en Ukraine : avant un échange Trump-Poutine, le Kremlin fixe une condition non négociable pour la paix

Le président américain Donald Trump a fait savoir dans la nuit de dimanche à lundi qu'il prévoyait de s'entretenir mardi avec son homologue russe Vladimir Poutine dans le cadre du rapprochement américano-russe pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. "Je vais parler au président Poutine mardi. Beaucoup de travail a été effectué au cours du week-end", a-t-il indiqué. "Nous parlons de cela, de partages de certains avoirs", dit-il, évoquant des "terres" et des "usines électriques". "Nous voulons voir si nous pouvons mettre fin à la guerre. Peut-être que nous le pouvons, peut-être que non, mais je pense que nous avons de grandes chances", abonde l'ex-magnat de l'immobilier depuis l'avion présidentiel Air Force One qui le ramenait à Washington depuis la Floride.

08:10 - La Russie exige des garanties "en béton"

Un accord de paix envisageable entre l'Ukraine et la Russie ? Si le Kremlin n'apparaît plus complètement fermé, il exige désormais des garanties "en béton" pour y parvenir. Comme indiqué par un ministre adjoint russe des Affaires étrangères, Alexander Grouchko, dans un entretien au journal Izvestia publié ce lundi 17 mars : la Russie demandera "que des garanties sécuritaires en béton fassent partie d'un accord", sans mentionner la proposition de trêve de 30 jours formulée par les Etats-Unis et acceptée par l'Ukraine. "Parmi ces garanties doivent figurer le statut neutre de l'Ukraine et le refus des pays de l'Otan de l'accepter au sein de l'Alliance", a-t-il ajouté.