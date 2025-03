Guerre en Ukraine : ce que se sont vraiment dit Trump et Zelensky

Si Volodymyr Zelensky a affirmé que son pays était prêt à cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques et civiles en Russie pendant son appel avec Donald Trump, il assure que son homologue russe Vladimir Poutine "ne veut pas d’un cessez-le-feu pendant que nos troupes sont sur le territoire de la région de Koursk". Aujourd'hui, les forces ukrainiennes n’en contrôlent plus qu’une petite partie.

08:57 - "Nous sommes sur la bonne voie" assure Trump

Ce mercredi 19 mars, Trump et Zelensky se sont entretenus par téléphone, un "très bon entretien" selon le premier et un échange ", positif, substantiel et franc" après le second. Le président américain a dit travailler avec son homologue russe pour "obtenir un cessez-le-feu complet et, à terme, mettre fin à cette terrible guerre entre la Russie et l'Ukraine". Il s'agit là de "l'une des premières étapes vers la fin de la guerre", abonde Zelensky. "Nous sommes sur la bonne voix", a même déclaré sur Truth, l'ex-magnat de l'immobilier.