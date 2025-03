Guerre en Ukraine : l'Europe et Zelensky cèdent à Trump

Emmanuel Macron qui a clairement pointé la menace russe lors d'une allocation mardi 4 mars a indiqué hier soir lors du sommet extraordinaire européen être "prêt à parler au président Poutine" mais uniquement "quand nous aurons considéré, avec le président Zelensky et nos partenaires européens, que c'est le bon moment". "Là, on rentre dans une phase de discussion, de pourparlers qui, à un moment, justifiera pleinement qu'il y ait des discussions avec les négociateurs et les dirigeants", a ajoute le chef de l'Etat français.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a plaidé pour les négociations entre la Russie et l’Ukraine, lors d’une conférence de presse à Pékin. Selon lui, "Il n'y a pas de vainqueur dans un conflit, et il n'y a pas de perdant dans une négociation. La table des négociations est à la fois la fin du conflit et le point de départ de la paix".

Le Premier ministre dénonce le comportement du président Américain. Il explique que Donald Trump a engagé un "renversement des alliances", au micro de Cnews. "Nous avions l’alliance des libertés, et voilà que Trump la renverse, et pas à moitié", déclare-t-il. "Je lui donne tort de renverser les lois qui faisaient que nous vivions en paix. Je lui donne tort de faire de ses alliés des adversaires et des ennemis, et je lui donne tort de rendre le monde plus insécurisé qu’il ne l’était, plus, dangereux qu’il ne l’était", ajoute François Bayrou.

L’armée ukrainienne a indiqué que le pays avait été visé par au moins 58 missiles et 194 drones dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle assure avoir abattu au moins 34 missiles et 100 drones. Cette nuit a également été la première fois que l’Ukraine faisait usage des avions de chasse Mirage 2000 français pour repousser les frappes russes.

Le ministre Français de l’Économie et son homologue ukrainiens se sont rencontrés aujourd’hui à Bercy. Ils ont évoqué ensemble la création d’un fonds de soutien de 200 millions d’euros pour la reconstruction et la restauration des infrastructures après la guerre. Eric Lombard a réariffmé le soutien de la France à l’Ukraine dans un message publié sur X.

09:39 - Trump doute de l'aide de l'Europe, Macron lui répond

Fidèle à son discours remettant en cause l'investissement et la capacité de la défense européenne, Donald Trump a explicitement douté de l'aide que pourrait apporter la France et d'autres pays européens en cas de problème aux Etats-Unis ce jeudi 6 mars : "Mon plus gros problème avec l'Otan (...), c'est que si les États-Unis avaient un problème et qu'on appelait la France ou d'autres pays que je ne nommerais pas en disant 'on a un problème', vous pensez qu'ils viendraient nous aider, comme ils sont censés le faire ? J'en suis pas sûr..."

Le commentaire n'a pas échappé à Emmanuel Macron qui, depuis le sommet européen, a répondu à son homologue américain : "Nous sommes des alliés loyaux et fidèles", a-t-il déclaré comme pour pointer l'affaiblissement de la loyauté américaine à l'Otan. Le président de la République a cité plusieurs exemples de coopération entre les deux pays, dont le débarquement en Normandie avec les troupes allemandes qui n'étaient toutefois pas les plus nombreuses aux côté des Canadiens et des Anglais, mais aussi la contribution du marquis de Lafayette à l'indépendance des États-Unis. Un autre exemple est la mobilisation européenne après les attaques du 11 septembre 2021 à New-York. Le président français a souligné que la France éprouvait "respect et amitié" pour les États-Unis et leurs dirigeants et était elle-même "en droit de réclamer la même chose" des Américains.