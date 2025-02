Guerre en Ukraine : la stratégie de Macron pour rallier Trump

09:11 - La France réaffirme son soutien à l'Ukraine

Le soutien de la France à l'Ukraine est "total" a assuré la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, au micro de RTL ce matin : "Nous considérons que l’Ukraine a été le pays, agressé par la Russie" et "c’est évidemment à l’Ukraine de décider quand la guerre s’arrêtera, dans quelles conditions elle doit s’arrêter et dans quelles conditions on peut envisager une paix". Alors que l'Ukraine et l'Europe sont tenus à l'écart des échanges qui ont débuté entre les Etats-Unis et la Russie, Sophie Primas réaffirme que l'Ukraine doit être au coeur des discussions et que "les Européens doivent être à la table des négociations".