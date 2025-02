Guerre en Ukraine : les Etats-Unis rencontrent la Russie, mais démentent des "négociations"

09:31 - Macron demande des "garanties fortes" pour une paix "solide et durable" en Ukraine

Emmanuel Macron a enchainé les discussions jusque dans la nuit de lundi à mardi. Après avoir réuni plusieurs forces européennes lors d'un sommet informel et avoir téléphoné aux présidents Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le chef de l'Etat s'est exprimé sur X en faveur d'une action plus forte de l'Europe et d'une paix solide pour l'Ukraine construire sur la base d'accords incluant les Ukrainiens, les Européens et les Américains. "Nous souhaitons une paix solide et durable en Ukraine. À cette fin la Russie doit cesser son agression et cela doit s'accompagner de garanties de sécurité fortes et crédibles pour les Ukrainiens. Sinon le risque serait de voir ce cessez-le-feu finir comme les accords de Minsk", a-t-il écrit.