Guerre en Ukraine : Trump menace Poutine, un risque d'embrasement ?

Alors que le cessez-le-feu temporaire est sur la table et que des négociateurs américains sont en route pour la Russie, Donald Trump n'a pas hésité à menacer clairement Vladimir Poutine si ce dernier n'acceptait pas le deal.

En direct

10:26 - Moscou intensifie ses attaques malgré les pourparlers Alors que les discussions autour d'un cessez-le-feu de 30 jours progressent et que des négociateurs américains sont en route pour présenter leur proposition acceptée par l’Ukraine, la Russie continue de frapper, notamment à Odessa. Et sur le terrain, l'armée russe a changé sa tactique : "Ils ne sont plus aussi cons qu’avant. Ils ont appris à notre contact à faire la guerre et comment nous attaquer avec leurs drones", confie un commandant ukrainien auprès de France Info. Désormais, dans la région d'Odessa, les soldats ukrainiens doivent faire face à "quatre à cinq fois plus d'attaques" de drones assure Oleksandre, un chef d’unité, toujours pour France Info.

09:42 - Un attentat avec des colis piégés ukrainiens déjoué par le FSB ? Les services de renseignement russes affirment avoir empêché une attaque des services spéciaux ukrainiens dans un communiqué. Cinq colis contenant des engins explosifs artisanaux camouflés auraient été saisis à l’aéroport de Tcheliabinsk. "Lors des opérations d'inspection à l'aéroport de Tcheliabinsk, cinq colis contenant des engins explosifs artisanaux camouflés en coffrets de parfums ont été découverts dans des envois postaux (...) Selon les experts, les engins explosifs étaient armés et devaient exploser lorsque le destinataire ouvrirait le colis", assurent les services russes. Selon le Kremlin, "un citoyen russe né en 2003, recruté par les services spéciaux ukrainiens, a été arrêté" dans le cadre de cette enquête.

08:47 - La résolution sur l’Ukraine adoptée par les députés français La résolution sur le renforcement du soutien à l’Ukraine a été adoptée à l’Assemblée nationale avec 288 voix pour et 54 contre ce mercredi. Le texte a reçu le soutien des députés macronistes, socialistes, écologistes et des partis de droite Les Républicains et Horizons. La France insoumise (LFI) et des députés communistes ont voté contre. Le Rassemblement national (RN) s’est, lui, abstenu. Le texte final "exhorte l’Union européenne et ses Etats membres à procéder sans délai à la saisie des avoirs russes gelés et immobilisés (…) afin de financer le soutien militaire à l’Ukraine dans sa résistance et sa reconstruction". Cette décision à a une "forte dimension symbolique", juge ce jeudi l’envoyé spécial du président français en Ukraine, Pierre Heilbronn, auprès du Figaro.

08:15 - Réunion entre Lecornu et les chefs des groupes parlementaires Ce jeudi, Sébastien Lecornu informera les groupes parlementaires des menaces qui pèsent sur la France. La veille, il a estimé que "certains segments clés" de la défense en Europe "relèvent de l'urgence", citant "la défense sol-air, le spatial, les munitions et la capacité de détection des frappes à longue portée". Le ministres des Armées doit donc aborder avec les présidents des forces représentées à l’Assemblée nationale et au Sénat, la question de la sécurité de l’Europe et plus largement de l’Ukraine. L’objectif de cette réunion sera de trouver des consensus sur certains sujets, notamment celui de la dissuasion nucléaire.

08:07 - "Nous travaillons très dur pour en finir avec cette guerre", assure Trump "Je crois que nous avons une chance d'y arriver. On a fait la moitié du chemin avec le cessez-le-feu, et si on arrive à faire en sorte que la Russie arrête et d’avoir un cessez-le-feu complet, je pense que la guerre ne recommencera plus jamais", a déclaré hier Donald Trump devant les journalistes lors d'une conférence de presse tenue depuis la Maison Blanche. "Nous travaillons très dur pour en finir avec cette guerre. Tout cela ne mènera nulle part, c'est une situation horrible", a-t-il aussi indiqué.

07:58 - "Je peux faire des choses qui seraient très mauvaises pour la Russie", lance Trump Alors que des négociateurs américains se rendent "dès maintenant" en Russie après la proposition de cessez-le-feu de 30 jours acceptée par Kiev, Donald Trump souhaite que les choses s'accélèrent. Voilà pourquoi, il n'a pas manqué de menacer clairement Vladimir Poutine de sanctions, si la Russie ne se mettait pas au diapason en vue d'un accord de paix rapide. Le président américain a déclaré à la presse depuis la Maison Blanche espérer que son homologue russe Vladimir Poutine acceptera la proposition de cessez-le-feu. "Il y a des choses à faire qui ne seraient pas agréables. (...) Sur le plan financier, je peux faire des choses qui seraient très mauvaises pour la Russie. Je ne veux pas faire ça parce que je veux la paix", a-t-il lancé. De là à mettre à exécution ses menaces ? Difficile à croire pour l'instant, toutefois, ces déclarations pourraient mettre le feu aux poudres avec Moscou, alors que les discussions semblaient avancer dans le bon sens en vue d'un cessez-le-feu au moins temporaire.