Guerre en Ukraine : Trump met la pression sur Zelensky, l'accord sur les minerais menacé ?

Alors que Volodymyr Zelensky doit rencontrer Donald Trump vendredi pour signer l'accord sur l'exploitation des minerais ukrainiens, le président américain a assuré que l'Ukraine pouvait "oublier" une adhésion à l'OTAN, jetant un froid dans leurs relations.

En direct

09:42 - Zelensky invité au sommet spécial de l’UE Après les dernières déclarations fracassantes de Donald Trump au sujet de l'Ukraine et de l'OTAN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky vient d'être invité au sommet spécial de l’Union européenne (UE) sur la défense et l’Ukraine pour "discuter des derniers développements", précise Antonio Costa, président du Conseil européen. "Concernant l’Ukraine, il y a une nouvelle dynamique qui doit mener à une paix complète, juste et durable. Il est donc important pour nous d’échanger sur les moyens de soutenir l’Ukraine et sur les principes qui doivent être respectés à l’avenir", dit-il ce jeudi 27 février 2025.

08:13 - "Trump exerce un chantage sur les Ukrainiens" Selon le députée européen Renew Bernard Guetta, "Trump dit beaucoup de choses", mais il n'est pas certain que l'accord sur les minerais entre l'Ukraine et les Etats-Unis se passe aussi bien que prévu, et dans les conditions souhaitées par Kiev. D'après lui, il n'y aura "non seulement pas d'accord sur les minerais, mais il n'y aura pas d'accord sur un cessez-le-feu". "Tout le plan de Trump est pour l'instant contesté très radicalement par le président ukrainien (...) Évidemment qu'il y a un rapport de force qui va jouer en faveur de Trump", reconnaît-il. "Trump exerce un chantage sur les Ukrainiens", mais Zelensky pourrait lui répondre : "nous n'accepterons pas un cessez-le-feu dans ces conditions", indique-t-il sur France Info.

08:08 - L'Ukraine peut "oublier" une adhésion à l'OTAN Mercredi 26 février, Donald Trump a déclaré que l'Ukraine pouvait "oublier" une adhésion à l'OTAN, une demande de Kiev à laquelle s'oppose la Russie. Cette question "a probablement été la raison du début de toute cette affaire", assure le président des Etats-Unis. Une déclaration choc et hostile à Kiev, moins de deux jours avant de recevoir le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Les deux hommes doivent signer un accord sur les minerais ukrainiens et leur exploitation conjointe. Toutefois, une telle sortie pourrait considérablement dégrader leurs relations, et peut-être rebattre les cartes concernant cet "accord-cadre" comme annoncé par Volodymyr Zelensky.

26/02/25 - 23:08 - Le calendrier des rencontres en vue des négociations pour la paix Les chefs des États qui sont concernés dans les négociations pour la paix entre la Russie et l’Ukraine échangent régulièrement. Emmanuel Macron a rencontré Donald Trump lundi 24 février à Washington. Ça sera ensuite le tour de Keir Starmer, jeudi, puis de Volodymyr Zelensky vendredi. Le Premier ministre britannique rencontrera ensuite le président ukrainien dimanche. Des échanges qui montrent que l’Europe, bien que le Royaume-Uni ne fasse plus partie de l’Union européenne, reste présente dans les négociations.