Guerre en Ukraine : Trump recadré par les européens, prêt au dialogue avec Zelensky ?

Donald Trump reçoit ce vendredi Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche. Alors que le président américain a changé de ton à l'encontre de son homologue ukrainien, les deux hommes doivent signer un accord-cadre sur les minerais.

En direct

10:25 - Un sommet sur l'Ukraine organisé par le Premier ministre britannique Le premier ministre britannique Keir Starmer a convié plus d’une douzaine de dirigeants européens (France, Allemagne, Italie, Danemark) à un sommet sur l’Ukraine dimanche à Londres. Il envisage de "faire avancer" les actions des dirigeants européens sur l’Ukraine avant d'accueillir le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, toujours ce dimanche. "Le premier ministre profitera du sommet pour faire avancer l’action européenne sur l’Ukraine, en montrant notre soutien collectif indéfectible à l’obtention d’une paix juste et durable, et d’un accord durable, qui garantisse la souveraineté et la sécurité futures de l’Ukraine", assure son bureau.

10:01 - Macron refuse une "vassalisation heureuse" vis-à-vis des États-Unis Depuis le Portugal, le président français a appelé l'Europe à se montrer "plus que jamais unis et forts" et à refuser la "vassalisation heureuse" vis-à-vis des États-Unis. "Je vois plein de gens dans notre Europe dire 'on va devoir être gentil avec les Américains, ça va passer, il faut courber l’échine'", regrettait-il. Mais la réponse n’est pas dans une soumission"", a-t-il assuré. Ces derniers jours, force est de constater qu'Emmanuel Macron accentue sa pression sur les Etats-Unis et Donald Trump, alors que les discussions entre l'Ukraine et les USA s'accélèrent, et que l'accord-cadre sur les minerais stratégies doit être signé à Washington dans l'après-midi.

09:55 - Trump recadré par Macron, puis Starmer En visite à Washington cette semaine, Emmanuel Macron a interrompu et corrigé Donald Trump au sujet de l'aide octroyée à l'Ukraine, déclenchant la moue du président américain. Donald Trump a affirmé que les Européens "prêtent de l'argent à l'Ukraine et qu'ils étaient remboursés", pour cela, alors que les Etats-Unis, eux, opèrent simplement un dédommagement financier auprès de l'Ukraine dans le cadre du plan d'accès aux minerais. Le président français ne s'est pas dégonflé, bien au contraire, et a corrigé son homologue américain devant le monde entier et l'interrompant : "Non, pour être franc, nous avons payé. Nous avons payé 60 % de l'effort total, comme les États-Unis, pour des prêts, des garanties, des subventions. Nous avons fourni de l'argent réel", a lancé le président français. Ce jeudi, c'était au tour du Premier ministre britannique Keir Starmer de corriger Donald Trump. Le président américain a assuré que les pays européens "récupèrent leur argent" en soutenant l'Ukraine alors que les États-Unis "ne récupèrent pas" leur argent. "Nous ne récupérons pas tout notre argent. Il y a eu quelques prêts, mais la plupart étaient des dons", a rétorqué Starmer.

09:52 - L'accord sur les minerais signé ce jeudi L'accord cadre qui doit être signé ce jeudi porte sur l’accès des États-Unis aux ressources du sous-sol ukrainien, exigé par Donald Trump en compensation de l’aide militaire et financière versée depuis trois ans. Un fonds d'investissement commun dans les métaux, hydrocarbures et investissements fait notamment partie du deal. Si le texte ne prévoit pas vraiment de garanties de sécurité pour Kiev, l'investissement commun dans les ressources du pays doit permettre de rassurer l'Ukraine sur l'implication américaine dans le projet, notamment en termes de sécurité et de stabilité. "Je ne pense pas que quiconque va chercher des ennuis si nous sommes (en Ukraine) avec beaucoup de travailleurs" pour exploiter des minerais, a déjà assuré Donald Trump.

09:49 - Trump change de ton et assure avoir "beaucoup de respect" pour Zelensky Après avoir qualifié le président ukrainien Volodymyr Zelensky de "dictateur", Donald Trump a tenté de minimiser son propos, arborant une posture bien plus conventionnelle à l'égard de son homologue. En effet, ce jeudi, le ton du président américain était bien différent de celui adopté ces deniers jours vis-à-vis de l'Ukraine. "J’ai dit ça ? (...) J’arrive pas à croire que j’ai dit ça. Question suivante", a-t-il assuré ce jeudi. Il a aussi indiqué avoir "beaucoup de respect" pour Zelensky. L'accord-cadre sur les minerais stratégiques ukrainiens, couplé aux recadrages successifs des européens pourraient aussi expliquer cette nouvelle position de Donald Trump.

27/02/25 - 23:30 - L’économie ukrainienne profiterait largement d’un arrêt des combats La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) estime que l’économie ukrainienne pourrait croitre de 5% en 2026 si "un accord de suspension des combats est conclu cette année". En 2024, le PIB ukrainien avait augmenté de 3%. À titre de comparaison, celui de la France a augmenté de 1,1%, selon l’Insee.